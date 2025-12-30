Westcol presumió su mayor logro en este 2025: “cambiamos el rumbo de mi apellido”

Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido en las redes sociales como Westcol, logró conmover a sus cientos de seguidores al compartir cuál había sido para él el mayor logro de este 2025.

¿Cuál fue el mayor logro de Westcol en este 2025?

Aunque el streamer colombiano logró sobrepasar límites en su carrera nunca antes imaginados, gracias a su productora musical W Sound y a su importante evento de boxeo Stream Fighters, hubo un logro que realmente lo marcó durante este 2025: cambiar el rumbo de su apellido.

Aida Victoria se encuentra nerviosa por su reencuentro con Westcol / (Foto del Canal RCN y AFP)

Según comentó el creador de contenido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, alcanzar la estabilidad económica suficiente para transformar la vida de su núcleo familiar fue algo que lo llenó de una satisfacción indescriptible.

“Cambiamos el rumbo de mi apellido después de muchas generaciones. Mi familia ya no tendrá necesidades y los que vienen no pasarán por lo que nosotros pasamos”, expresó.

Así mismo, Westcol manifestó que sus próximos pasos ya no estarían enfocados en mejorar la calidad de vida de su familia, pues considera que esa meta ya fue alcanzada, sino en disfrutar los frutos de su esfuerzo.

“Misión completada, este era el último nivel, de aquí para allá lo que sigue es recocha”, agregó.

Con esto, Westcol dejó en evidencia que este 2025 representó un punto de quiebre en su vida, al cumplir uno de los objetivos más importantes a nivel personal y familiar.

¿Cuáles son los planes de Westcol para el 2026?

Aunque Westcol no ha hecho mayor mención a lo que serán sus planes para el 2026, más allá de disfrutar los frutos de sus esfuerzos, se sabe que el jueves 1 de enero se reencontrará con su expareja sentimental Aida Victoria Merlano para llevar a cabo un stream en el que ambos participarán.

Según ha dejado ver la joven influenciadora, aprovechará este encuentro para decir todo lo que no pudo en su momento, eso sí, con un par de tragos encima para tomar el valor suficiente para hacerlo, así lo mencionó ella misma en sus redes sociales.