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Westcol opinó sobre la Selección de Colombia previo a su primer partido en el Mundial; esto dijo

El streamer Westcol se sinceró sobre la Selección Colombia y lo que está pasando en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Westcol y la seleccion colombia
Westcol opinó sobre la Selección Colombia/AFP: Tommaso Boddi/Raul ARBOLEDA

El streamer Westcol reveló a sus millones de fanáticos su opinión sobre cómo ve la posibilidad de la Selección Colombia gane el Mundial 2026.

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¿Qué dijo Westcol sobre la Selección Colombia?

El influenciador reaccionó a los inesperados resultados de varias selecciones en lo que va del Mundial, a las cuales muchos le tenían fe, pero los resultados han sido sorpresivos, por lo que, aprovechó para mencionar a la Selección de Colombia previo a su primer partido en este importante evento deportivo.

westcol sobre el mundial 2026

Recordemos que, la Selección de Colombia se enfrentará contra la Selección de Uzbekistán este 17 de junio a las 9:00 p.m., hora Colombia tras pertenecer al Grupo K.

"Estamos viviendo un Mundial súper extraño. Yo creo que sí Colombia tiene la oportunidad de golear en un Mundial es este porque todos los equipos grandes están perdiendo con los equipos más pequeños. Es momento de que Colombia se convierta en el favorito, que coja a Uzbekistán y guarde y tenga, qué rico", expresó.

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¿Qué equipo cree Westcol que ganará el Mundial 2026?

El creador de contenido había señalado días atrás que le iba a poner toda su fe y esperanza a la Selección de Colombia para llevarse el triunfo del Mundial 2026 tras ser cuestionado sobre qué equipo consideraba que iba a ganar.

seleccion colombia en el mundial 2026

"Yo voy a fuego por mi Selección, por Colombia. Yo no voy a decir que otro país va a ganar el Mundial, Colombia y ya. Si a Colombia lo llegan a eliminar doy mi opinión, pero esa energía no la podemos lanzar desde ya, el universo escucha. Confiemos en nuestros jugadores", dijo.

Juzgó a quienes critican todo el tiempo a los jugadores de la Selección Colombia y los invitó que en lugar de cuestionarlos, los apoyen.

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Por ahora, Westcol se encuentra en México junto a su novia Luisa Castro listo para disfrutar del Mundial y del primer partido de Colombia, además de otros eventos de los que espera compartir con sus millones de fanáticos y enseñar más de todo lo que se vive alrededor de esta competencia.

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