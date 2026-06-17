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Así quedará el marcador de Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026, según Westcol

Westcol y su novia Luisa Castro dieron su pronóstico para el partido entre Colombia y Uzbekistán en el Mundial 2026.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El marcador que predijo Westcol para el debut de Colombia en el Mundial 2026
El marcador que predijo Westcol para el debut de Colombia en el Mundial 2026. (Foto AFP: Luis Acosta | Arturo Holmes).

Westcol y su novia Luisa Castro se sumaron a la expectativa por el debut de la Selección Colombia en el Mundial de 2026 y se animaron a pronosticar el resultado frente a Uzbekistán. El creador de contenido y la modelo compartieron cuál creen que será el marcador final del encuentro, una predicción que rápidamente generó reacciones entre los aficionados que esperan este enfrentamiento en la cancha.

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¿A qué hora se jugará el partido entre la Selección Colombia y Uzbekistán en el Mundial 2026?

La Selección Colombia comenzará su participación en el Mundial de Fútbol 2026 este miércoles 17 de junio con un enfrentamiento frente a Uzbekistán. El compromiso está programado para las 9:00 p. m., hora de Colombia, y tendrá como escenario el Estadio Azteca, en Ciudad de México.

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La expectativa alrededor de este encuentro es alta, ya que marcará el estreno del combinado nacional en la máxima cita del fútbol. Los seguidores de la tricolor estarán atentos al rendimiento del equipo en su primera salida dentro de la competencia.

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Los aficionados podrán seguir todos los detalles de la jornada a partir de las 7:00 p. m. por la señal del Canal RCN. Asimismo, el encuentro estará disponible en diferentes plataformas digitales, permitiendo a los hinchas acompañar a la tricolor desde cualquier lugar.

¿Cuál será el marcador de Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026, según Westcol y Luisa Castro?

Durante la noche del martes 16 de junio, Luisa Castro y Westcol se mostraron emocionados por el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Por ello, el streamer colombiano no dudó en compartir junto a su novia su pronóstico para el encuentro frente a Uzbekistán.

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Con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luisa Castro aseguró que el partido terminará 2-1 a favor de Colombia. Su predicción recibió la aprobación de Westcol, quien estuvo de acuerdo con el resultado planteado por la influenciadora.

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