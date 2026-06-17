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Manuela QM presumió su cuerpo tras cinco días de haber dado a luz y reveló detalles de su parto

Manuela QM mostró cómo luce actualmente y habló sobre algunos aspectos del parto, cinco días después de dar a luz.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así luce Manuela QM a cinco días de convertirse en madre: reveló cómo fue su parto
Así luce Manuela QM a cinco días de convertirse en madre: reveló cómo fue su parto. (Foto AFP: Franck Fife).

La creadora de contenido Manuela QM compartió imágenes de su recuperación apenas cinco días después del nacimiento de su bebé. Además de mostrar los cambios físicos que ha experimentado, contó algunos detalles sobre cómo vivió el proceso de parto.

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¿Cómo luce Manuela QM tras cinco días de haber dado a luz?

El pasado 11 de junio el reconocido cantante urbano Blessd dio a conocer con una emotiva fotografía publicada por medio de sus redes sociales que su hijo con Manuela QM ya había nacido, y poco después la creadora de contenido se mostró desde la comodidad de su casa junto al pequeño.

Blessd posando a la cámara durante alfombra roja - mujer mostrando su figura.
Manuela QM compartió impactante foto tras haber dado a luz. Foto | Ivan Apfel - Freepik.

Ahora, tras cinco días de haber dado a luz al menor, Manuela reapareció por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, para enseñar cómo lucía actualmente con uno de los outfits que más criticaron en redes durante su embarazo.

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Este constaba de un overol y un esqueleto que dejó al descubierto cómo lucía su figura en la actualidad, enseñando parte de su abdomen desinflamado: “mi outfit más criticado”, comentó mientras enseñaba el conjunto.

Poco después sorprendió con una dinámica de preguntas y respuestas en donde recibió varias interrogantes relacionadas a su proceso de parto, entre ellas si había tenido a su bebé de forma natural o por cesárea.

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¿Manuela QM tuvo a su bebé por parto natural o cesárea?

Lejos de ignorar la inquietud de sus seguidores, la joven influenciadora compartió una fotografía tomada desde la camilla del hospital mientras se encontraba en trabajo de parto. Con esta imagen confirmó que su bebé nació por parto natural y reveló que el proceso solo duró dos horas.

“¿Parto natural o cesárea?”, le preguntó una seguidora. Ante esto, Manuela respondió: “Natural, y solo fueron dos horitas en este arduo trabajo”.

De esta manera, la creadora de contenido despejó las dudas sobre su parto y compartió un nuevo detalle de la experiencia que vivió con el nacimiento de su hijo.

Las primeras fotos del bebé de Manuela QM que enternecieron a sus seguidores
Así presentó Manuela QM a su bebé tras regresar a casa. (Foto: AFP )
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