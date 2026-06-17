Shakira despierta rumores de romance tras ser captada junto a un famoso actor

La cantante colombiana Shakira, ha sido tendencia en durante los últimos días a través de las redes sociales, luego de su presentación en la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, pues allí desató una ola de teorías sobre ella.

Artículos relacionados Talento internacional Murió el bebé de famosa pareja de actores en las últimas horas: con dolorosa foto lo confirmaron

Precisamente, se dijo que no fue la barranquillera la que se presentó en el Estadio Azteca en Ciudad de México, sino una doble, supuestamente porque su cabello no parecía real y su rostro se veía muy diferente.

Sin embargo, tras tantos rumores, en redes se revelaron fotos y videos de Shakira antes y después de su show, confirmándose que sí era ella quien se cerró la apertura del importante evento deportivo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así fue la exclusiva fiesta de 15 años de la hija de Yeison Jiménez: un detalle conmovió a los invitados

Por otro lado, tras días de comentarios en plataformas digitales sobe su apariencia, Shakira protagoniza nuevamente las tendencias y los titulares de los portales de entretenimiento, luego de haber sido captada junto a un famoso actor mexicano en Los Ángeles.

¿Cuáles son las fotos de Shakira junto al actor mexicano?

En la red social ‘X’ se han viralizado cuatro fotos de Shakira junto al actor mexicano Manuel García Rulfo, saliendo del The Sunset Tower Hotel en Los Ángeles, pues la colombiana se ha presentado en Estados Unidos por su gira ‘Las Mujeres Ya no Lloran World Tour’.

Shakira causa furor tras ser captada con actor mexicano. (AFP/ CARL DE SOUZA)

En las imágenes se le ven a la colombiana muy tranquila subiéndose a la camioneta que luego es conducida por el hombre y, de hecho, ella se sube delante de copiloto; se le ve sonriente al igual que el actor, quien sí tiene una gran sonrisa mientras conduce el auto.

¿Quién es el actor mexicano con el que están vinculando a Shakira?

En las fotos que circulan en redes sobre Shakira junto al actor mexicano, mexicano Manuel García Rulfo, se les ve cierta cercanía, pero se podría tratar de una amistad, ya que a ella se le ha vinculado nuevamente con sus ex y hasta con un corredor de la Fórmula 1.

Las fotos de Shakira con un famoso actor mexicano que tienen hablando a las redes. (AFP/ Angela Weiss )

Sin embargo, estas fotos para muchos, captaron demasiada la atención por la actitud con la que se le ven juntos y es que precisamente, los fanáticos de la colombiana se preguntan quién es el hombre.

Manuel es un actor con amplia trayectoria profesional, ganando reconocimiento por su participación en producciones como The Lincoln Lawyer, Los siete magníficos, Sweet Girl y entre otros.

Pues su carrera la ha construido en series internacionales como las mencionadas anteriormente, iniciando sus sueños en la actuación en cortometrajes y pequeñas producciones.