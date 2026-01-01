Westcol muestra cómo se prepara para el encuentro EN VIVO con su expareja Aida Victoria Merlano

El reconocido streamer colombiano Westcol sorprendió a sus seguidores por su forma de comenzar el año.

Westcol y Aida Victoria Merlano se verán cara a cara en un stream. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto de Westcol - Tommaso Boddi/AFP)

¿Cómo inició Westcol el 2026?

En una historia de su Instagram, el creador de contenido mostró cómo inició el 2026: en el video se le puede ver realizando entrenamientos físicos y asegurando que se está recuperando de las dolencias y lesiones que le dejaron los enfrentamientos sobre el ring en 2025.

Además, aprovechó para preguntarle a su comunidad digital si están listos para el stream que tiene junto a su expareja Aida Victoria Merlano.

El encuentro ha generado gran expectativa porque será la primera vez que se ven cara a cara desde que decidieron terminar su relación sentimental.

Aida, desde entonces, ha hecho comentarios en tono de burla hacia el influencer, lo que aumenta la tensión del esperado reencuentro.

¿A qué hora es el streamer de Westcol y Aida Victoria Merlano?

El stream está programado para las 6 p.m. hora de Colombia y será transmitido por las cuentas y plataformas digitales de Westcol.

“¿Listos para hoy?”, escribió Westcol en su publicación.

Por su parte, Aida Victoria lanzó hace unas semanas un libro en el que habla de sus experiencias en el amor.

Muchos lectores aseguran que algunos fragmentos hacen referencia a su relación con Westcol.

La obra ha tenido gran acogida y rápidamente alcanzó la categoría de Best Seller, algo que la creadora de contenido celebró con entusiasmo en sus redes sociales.

Para los seguidores, este stream no es solo entretenimiento, sino también una oportunidad de ver cómo dos personalidades con gran influencia digital maneja un encuentro cargado de emociones y antecedentes.

Recientemente, Westcol también expresó su molestia frente a la manera en que algunos internautas utilizan los memes para burlarse de él en redes sociales.

El streamer aseguró que lo que más le incomoda no es la existencia de estas publicaciones, sino el tono ofensivo y las situaciones comprometedoras en las que lo ponen, pues considera que denigran su imagen y afectan directamente a su entorno cercano.

Según comentó, esos contenidos llegan a sus familiares, quienes han manifestado preocupación por la forma en que se le expone públicamente.

Esa reacción, confesó, le molesta profundamente porque siente que no solo lo atacan a él, sino que también generan incomodidad en las personas que más quiere.