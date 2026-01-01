Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Westcol muestra cómo se prepara para el encuentro EN VIVO con su expareja Aida Victoria Merlano

Westcol sorprendió al mostrar su preparación física y emocional antes del esperado encuentro en vivo con Aida Victoria Merlano.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Westcol muestra el inicio de su 2026.
Westcol muestra su preparación para el encuentro con Aida Victoria Merlano. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto de Westcol - Arturo Holmes/AFP)

El reconocido streamer colombiano Westcol sorprendió a sus seguidores por su forma de comenzar el año.

Westcol y Aida Victoria Merlano se verán cara a cara.
Westcol y Aida Victoria Merlano se verán cara a cara en un stream. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto de Westcol - Tommaso Boddi/AFP)

Artículos relacionados

¿Cómo inició Westcol el 2026?

En una historia de su Instagram, el creador de contenido mostró cómo inició el 2026: en el video se le puede ver realizando entrenamientos físicos y asegurando que se está recuperando de las dolencias y lesiones que le dejaron los enfrentamientos sobre el ring en 2025.

Además, aprovechó para preguntarle a su comunidad digital si están listos para el stream que tiene junto a su expareja Aida Victoria Merlano.

El encuentro ha generado gran expectativa porque será la primera vez que se ven cara a cara desde que decidieron terminar su relación sentimental.

Aida, desde entonces, ha hecho comentarios en tono de burla hacia el influencer, lo que aumenta la tensión del esperado reencuentro.

Artículos relacionados

¿A qué hora es el streamer de Westcol y Aida Victoria Merlano?

El stream está programado para las 6 p.m. hora de Colombia y será transmitido por las cuentas y plataformas digitales de Westcol.

“¿Listos para hoy?”, escribió Westcol en su publicación.

Por su parte, Aida Victoria lanzó hace unas semanas un libro en el que habla de sus experiencias en el amor.

Muchos lectores aseguran que algunos fragmentos hacen referencia a su relación con Westcol.

La obra ha tenido gran acogida y rápidamente alcanzó la categoría de Best Seller, algo que la creadora de contenido celebró con entusiasmo en sus redes sociales.

Para los seguidores, este stream no es solo entretenimiento, sino también una oportunidad de ver cómo dos personalidades con gran influencia digital maneja un encuentro cargado de emociones y antecedentes.

Recientemente, Westcol también expresó su molestia frente a la manera en que algunos internautas utilizan los memes para burlarse de él en redes sociales.

El streamer aseguró que lo que más le incomoda no es la existencia de estas publicaciones, sino el tono ofensivo y las situaciones comprometedoras en las que lo ponen, pues considera que denigran su imagen y afectan directamente a su entorno cercano.

Artículos relacionados

Según comentó, esos contenidos llegan a sus familiares, quienes han manifestado preocupación por la forma en que se le expone públicamente.

Esa reacción, confesó, le molesta profundamente porque siente que no solo lo atacan a él, sino que también generan incomodidad en las personas que más quiere.

Aida Victoria Merlano y Westcol no se ven desde su ruptura.
Aida Victoria Merlano y Westcol no se ven desde su ruptura sentimental. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura inició el 2026 con un radical cambio de look. La Segura

El radical cambio de look con el que La Segura arrancó el 2026

La Segura comenzó el 2026 con un look rubio, largo y renovado que causó revuelo en redes y marcó un claro mensaje de reinvención.

Claudia Bahamón muestra los outfits más icónicos. Claudia Bahamón

Estos son los mejores outfits de Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity que enamoraron a sus fans

Claudia Bahamón impactó en redes sociales al compartir un recuento de sus outfits más icónicos en MasterChef Celebrity.

Karina García no pasó desapercibida en el concierto de Silvestre Dangond. Karina García

Karina García se robó todas las miradas con su baile en concierto de Silvestre Dangond

Karina García cerró el año asistiendo a un concierto de Silvestre Dangond y captó la atención de muchos de los presentes.

Lo más superlike

Muere Daddoa, reconocida creadora de contenido surcoreana, Talento internacional

Conmoción por la muerte de joven influenciadora en Corea del Sur: su familia mantuvo la noticia en reserva

Se confirmó la muerte de Lee Da-sol, conocida en redes sociales como Daddoa. La surcoreana falleció a los 29 años, según informó su agencia.

P!nk es hospitalizada a horas de terminar el 2025 Talento internacional

P!nk preocupa a sus fans tras ser hospitalizada: “Me enfureceré contra la muerte”

Existen canciones para arrancar con la mejor energía el nuevo año. Curiosidades

Canciones recomendadas para escuchar e iniciar con alegría el Nuevo Año

Niurka Marcos revela que se casa por cuarta vez y da la fecha exacta de su boda Talento internacional

Niurka Marcos confirma su cuarta boda a los 58 años con un hombre 20 años menor

¿Qué Hay Pa’ Dañar? vuelve a la App del Canal RCN Valentina Taguado

¿Qué hay pa dañar? vuelve de vacaciones a la App del Canal RCN: fecha, hora y más detalles aquí