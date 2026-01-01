El curioso ritual de fin de año de la familia Pajón que se volvió viral

La familia de Mariana Pajón registró el momento en el que salieron a dar una vuelta en bicicleta con maletas al hombro, un gesto, que para muchos podría parecer una simple ocurrencia pero encierra un significado profundo relacionado con los sueños, los viajes y las metas que esperan conquistar en el nuevo año.

Se vio a Miguel Pajón, hermano de Mariana, empujando un coche de bebé mientras pedaleaba su bicicleta de competencia, dejando claro que el 2026 llega con nuevos retos personales y grandes ilusiones en camino.

Artículos relacionados Epa Colombia Pareja de Epa Colombia volvió a pedir por la libertad de la empresaria: “Cruel”

¿En qué consiste el ritual de fin de año de la familia Pajón?

A diferencia de las tradicionales uvas o las carreras con maleta a pie, la familia de la campeona olímpica adaptó el ritual a su esencia deportiva.

En lugar de caminar, decidieron pedalear, y en vez de solo cargar equipaje, sumaron elementos que representan distintas aspiraciones, la bicicleta simboliza disciplina, constancia y victoria; la maleta, los viajes y oportunidades que esperan materializarse; y la vuelta juntos, el deseo de recorrer el año acompañados.

Este ritual no es nuevo dentro de la familia Pajón, pero cada año adquiere un matiz distinto según el momento vital de cada integrante.

Artículos relacionados La Segura La Segura contó la incertidumbre que vivió con su bebé en Año Nuevo, ¿qué pasó?

¿Qué mensaje transmitió Miguel Pajón con su gesto?

Uno de los momentos que más llamó la atención fue ver a Miguel Pajón empujando un coche de bebé mientras montaba su bicicleta de alto rendimiento, aunque el bebé aún no ha nacido, el gesto fue interpretado como una declaración simbólica de lo que viene, una nueva vida en camino y el compromiso de seguir avanzando, tanto en lo personal como en lo profesional.

Mariana Pajón inició su 2026 siendo madre primeriza. (Foto de Mariana Pajón - Carl De Souza/AFP) (Foto del bebé Freepik)

El coche representó la llegada de su futuro hijo, mientras que la bicicleta de competencia habló de la ambición por mantenerse enfocado en sus metas y alcanzar nuevas victorias.

Artículos relacionados J Balvin Así reaccionaron Maluma, Nicky Jam y otros famosos ante la reconciliación de J Balvin y Residente

¿Por qué este ritual refleja la esencia de la familia Pajón?

Este ritual, lejos de ser una superstición, se convierte en una forma de visualizar objetivos y reafirmar valores que los han acompañado por años.

La familia Pajón adaptó los rituales de fin de año a su pasión por la bicicleta. Foto | Raul ARBOLEDA.

Muchos usuarios destacaron la creatividad del ritual, mientras otros celebraron el mensaje de unión, trabajo en equipo y sueños compartidos, para la familia de Mariana Pajón, despedir el año de esta manera no solo honra su pasión por el ciclismo, sino que reafirma su forma de ver la vida, moverse siempre hacia adelante.