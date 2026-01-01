Así reaccionaron Maluma, Nicky Jam y otros famosos ante la reconciliación de J Balvin y Residente

Las redes sociales explotaron ante la noticia de la reconciliación de J Balvin y Residente, cuyo nombre real es René Pérez. Los artistas compartieron una publicación y confirmaron que sus diferencias ya eran cosa del pasado.

¿J Balvin y Residente se reconciliaron?

El puertorriqueño y el colombiano hicieron una publicación conjunta en Instagram y dejaron un mensaje que en poco tiempo le dio la vuelta a las redes sociales.

“Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo”, se lee en el post que ya superó el millón de “likes” y los 27 mil comentarios.

Colegas de los artistas, así como fanáticos, reaccionaron emocionados ante la noticia y expresaron su alegría por una reconciliación que, tiempo atrás, parecía imposible.

En medio de sus diferencias con Residente, J Balvin había decidido alejarse por completo de las redes sociales. (Foto: AFP)

¿Qué dijeron Maluma y otros famosos ante la reconciliación de J Balvin y Residente?

Maluma, quien se especula fue uno de los promotores de esta reconciliación, escribió: “Que bellezuras”. Al ‘Pretty Boy’ se sumaron Nicky Jam y Yandel, quienes dejaron sus respectivas reacciones frente a una de las noticias más importantes del último tiempo en la música urbana.

“Me alegro mucho”, dijo Yandel, mientras que Nicky Jam reaccionó con varios emoticones de felicidad y satisfacción. Wisin, entre tanto, publicó un emoticón de corazón y otro de aplauso.

Asimismo, hubo comentarios de personalidades colombianas como Rigoberto Urán, Fredy Guarín, Valentina Taguado, Nicolás Arrieta, El Mindo, Mateo Varela y Violeta Bergonzi.

Esta noticia se conoció solo días después de que J Balvin también limara asperezas con Bad Bunny. El artista apareció en un concierto del ‘conejo malo’ en México y confirmó así que las diferencias del pasado estaban solucionadas entre ambas.

¿Qué pasó entre J Balvin y Residente y por qué estaban distanciados?

En marzo del 2022, Residente lanzó una tiradera dedicada a J Balvin y de inmediato se desató la polémica entre el paisa y el boricua.

En su momento, René Pérez le contó a la revista Rolling Stone algunos de los motivos que lo llevaron a “tirarle” a ‘El niño de Medellín’. “La primera vez que J Balvin me conoció empezó a burlarse de mí, porque no ‘tenía hits en Spotify’. Estaba hablando con Daddy Yankee y después de eso no dije nada. Después sucedió su boicot a los Latin Grammy Awards, lo de los videos y fue que subí mi video”.

René Pérez 'Residente' se desahogó contra J Balvin con una contundente tiradera. Foto: AFP - Bridget Bennett

El exvocalista de la agrupación Calle 13 agregó: “Ahí (cuando J Balvin estuvo nominado en ediciones anteriores) tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”.

J Balvin, por su parte, no ocultó su desazón y molestia ante lo que consideró “un golpe duro”. Posteriormente, el artista optó por alejarse por completo de las redes sociales, tanto, que estuvo un año sin publicar nada en sus respectivas cuentas.

Sin embargo, a medida que pasó el tiempo fue bajando la tensión entre ambos y el propio Balvin fue el que expresó que era momento de dejar atrás los conflictos y las diferencias.

“Yo creo que todo empieza con perdonarse uno mismo porque cuando uno tiene rencor hacia alguien, ese es un veneno que lo consume uno, uno se está envenenando. Uno puede tener un resentimiento y a la otra persona posiblemente no le importe”, le dijo el cantante a Ibai Llanos días antes de confirmarse la reconciliación.