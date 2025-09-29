Westcol le rechazó beso a Yina Calderón en pleno en vivo

La empresaria Yina Calderón fue rechazada por el streamer Westcol en plena transmisión en vivo.

Artículos relacionados Talento nacional Revelan impactante hallazgo en vivienda vinculada a la muerte de B-King y Regio Clown

¿Por qué Westcol rechazó a Yina Calderón?

La creadora de contenido realizó un stream junto a Westcol debido a que es una de sus invitadas para su evento 'Stream Fighters 4', donde se enfrentarán varios influenciadores en el ring de boxeo.

Aunque los dos han sido rivales en redes sociales, pues se han lanzado fuertes comentarios contra el otro, decidieron hacer una pequeña tregua debido a que están trabajando juntos.

En medio de su segundo encuentro, Yina Calderón sorprendió a Westcol con un regalo, donde le llevó un muñeco de una serie infantil.

Mientras el streamer veía su regalo ella le señaló que dicho regalo era porque lo admiraba y se lanzó a darle un beso, donde este de inmediato la esquivó.

Artículos relacionados Talento nacional ¿B-King predecía su muerte? Esto le pidió el cantante a su mamá antes de su muerte

¿Yina Calderón intentó darle un beso a Westcol?

Yina Calderón no solo intentó darle un beso, sino que ante el rechazo del streamer le dijo que era un beso en la mejilla o que le recibiera un abrazo, a lo que él le dijo que no.

"No espere, nada de picos, ni tocaditas Yina por favor", le señaló.

Yina Calderón no siguió insistiendo y ambos continuaron con su conversación, donde ella le reiteró en varias ocasiones que, así como él no le gusta ella, a ella tampoco le gusta él y todo el tema de shippeo que ella provocó lo hizo para generar números en sus redes sociales y atraer seguidores de su comunidad, pues sabe que tiene millones de fanáticos bastante leales.

Westcol le resaltó que no le gustaría tenerla ni siquiera como amiga, recordándole lo que le hizo a Karina García en La casa de los famosos Colombia, indicando que no tendría una persona que solo le interese el rating por encima de una amistad.

Artículos relacionados Viral Murió exparticipante de Miss Universe Jamaica, fue hallada sin vida en su casa

También le confesó que lo primero que siente cuando escucha su nombre es "fastidio" debido a que está rodeada de polémica.

Yina Calderón se mostró molesta con sus palabras e incluso señaló que ya no quería hacer parte del enfrentamiento, pero luego se retractó.