Westcol le habría dado costoso regalo a Luisa Castro tras su romance: aquí las pruebas

El streamer Westcol y la influenciadora Luisa Castro han capturado toda la atención de sus millones de fanáticos tras confirmarse su romance.

¿Westcol y Luisa Castro están juntos?

Desde hace algunos meses se estaba rumorando un posible romance entre los creadores de contenido; sin embargo, ninguno de los dos confirmaba o desmentía dicha información.

Recientemente, salieron a la luz unos videos de los dos besándose tras viajar juntos a Guatapé confirmándose su relación.

Con ellos, los internautas comenzaron a relacionar videos de ambos de sus recientes apariciones públicas, descubriendo el lujoso regalo que le habría realizado el paisa a la pereirana.

¿Qué regalo le hizo Westcol a Luisa Castro?

Semanas atrás, el streamer Wetscol se dejó ver comprando un lujoso reloj de marca Cartier de color rosado, el cual señaló que estaba comprando para una mujer especial.

"Voy a darle este regalito para una chica candidata... la modelito que vean con esto por ahí ya saben quién fue", dijo en su momento.

Hace pocos días, Luisa Castro fue vista luciendo dicho reloj en una fiesta en una discoteca, en la que se encontraba acompañada de Westcol.

Tras las imágenes, varios internautas relacionaron la compra de Westcol con el accesorio que estaba luciendo la influenciadora, por lo que, el streamer le habría hecho dicho regalo.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el romance de Westcol y Luisa Castro?

Luego de conocerse que Westcol y Luisa Castro efectivamente están saliendo, muchos seguidores se han alegrado de este romance, destacando la gran pareja que hacen, mientras que otros no han dudado en cuestionarse al respecto y preguntarse qué ocurrió con las exparejas de ambos, en especial de la joven con el artista Reykon.

Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre las imágenes, por lo que, sus fanáticos están a la expectativa de lo que puedan decir sobre su relación y si la oficializarán en redes sociales.

Por lo pronto, Westcol y Luisa Castro siguen entreteniendo con su diverso contenido en las plataformas digitales, con el que tanto cautivan a sus fieles admiradores.