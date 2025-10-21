WestCol habría lanzado una indirecta tras el éxito de Stream Fighters 4: "Tengo los bolsillos llenos"

WestCol volvió a encender las redes sociales con una reciente historia que compartió en su cuenta de Instagram, en la que aparece una fotografía suya tomada la noche del combate de Stream Fighters 4.

Lo que más llamó la atención de la publicación no fue solo la imagen, sino la canción de fondo que eligió “Feliz Navidad” de Arcángel, justo en el fragmento donde el artista canta que se llenó los bolsillos de dinero y que ya no necesita más nada.

Artículos relacionados Yina Calderón Se filtra video de lo que pasó en camerinos tras renuncia de Yina Calderón de Stream Fighters

¿Cuánto dinero habría recaudado WestCol con Stream Fighters 4?

El gesto fue interpretado por muchos como una indirecta cargada de sarcasmo, especialmente después de los rumores sobre la impresionante cantidad de dinero que habría ganado con el evento.

Además, algunos insinuaron que el mensaje podría ir dirigido a Yina Calderón, pues la publicación sería una forma de responder sin palabras, demostrando que su éxito económico y profesional habla por sí solo.

De acuerdo con datos compartidos por Rafael Palma González, WestCol habría recaudado cerca de 5 millones de dólares, lo que equivale a más de 19 mil millones de pesos colombianos, esta suma lo posiciona como uno de los streamers más exitosos de Latinoamérica en términos de producción de eventos y monetización digital.

¿Qué mensaje quiso enviar Westcol con su publicación?

Aunque el streamer no dio declaraciones directas, su historia en Instagram fue suficiente para despertar toda clase de interpretaciones, la elección de una canción que habla de abundancia y despreocupación económica, sumada al contexto de su reciente victoria, fue vista como una manera de reafirmar su éxito y dejar claro que no necesita entrar en polémicas para brillar.

¿Por qué razón WestCol tiene un tatuaje de Arcángel? | AFP: Bob Levey

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón se unió a los cánticos contra Yina tras su renuncia en Stream Fighters

¿Qué representa el éxito de Westcol para los creadores digitales?

Más allá de las especulaciones, Stream Fighters 4 marcó un antes y un después en el contenido en vivo producido por influencers latinoamericanos y WestCol demostró que el entretenimiento digital puede trascender la pantalla, generando un impacto económico y mediático de gran magnitud.

WestCol compartió una historia con una canción de Arcángel que muchos vieron como indirecta.s (Foto: Freepik)

Su éxito no solo lo consolida como referente del streaming, sino que también redefine la forma en que los creadores de contenido pueden monetizar su influencia.