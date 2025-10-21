Juliana Calderón se unió a los cánticos contra Yina tras su renuncia en Stream Fighters

El enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri sigue dando de qué hablar en redes sociales. Recientemente se viralizó un video en el que Juliana se unió a los cánticos en contra de la influenciadora, luego de que esta oficializara su retiro del combate apenas 10 segundos después de haber comenzado.

¿Juliana Calderón apoyó los gritos contra Yina luego de su retiro de Stream Fighters?

Cuatro días después de que Stream Fightes 4 se llevara a cabo comenzó a circular en redes sociales un curioso audiovisual grabado por uno de los asistentes al evento en el que se puede apreciar claramente a Juliana Calderón, hermana de Yina, uniéndose a los cánticos de la multitud que se enfureció tras la renuncia de la polémica influenciadora.

Yina Calderón se retiró del enfrentamiento contra Andrea Valdiri en el primer asalto. (Foto Canal RCN)

Y es que la decisión de Yina Calderón ocasionó que el recinto se volcara en contra de ella debido a que se trataba del enfrentamiento estelar de la noche, y por ende uno de los más esperados por los colombianos.

Por tal motivo, la multitud comenzó a corear que Yina se había acobardado, al no encontrar otra explicación. Juliana Calderón se habría unido brevemente a esos cánticos, pero segundos después decidió detenerse y aplaudir a su hermana.

¿Por qué Yina Calderón abandonó su enfrentamiento con Andrea Valdiri en Stream Fighters 4?

Aunque Yina Calderón llevó a cabo su presentación en el evento deportivo Stream Fighters 4, al momento de iniciar su enfrentamiento con Andrea Valdiri y tras 10 segundos de este decidió manifestarle al réferi que se retiraba del combate y le cedía la victoria a su contrincante.

Andrea Valdiri y Yina Calderón: así quedó la relación entre las dos influenciadoras | Foto del Canal RCN.

Aunque en su momento se desconoció por qué había tomado esta decisión videos en redes sociales mostraron que la mujer presentía que si continuaba iba a ser noqueada por Valdiri y no lo iba a permitir.

Sin embargo, horas más tarde, durante una entrevista, mencionó que en realidad lo había hecho porque necesitaba ser viral y generar controversia para sonar internacionalmente, algo que muchos cuestionaron aún más por su “falta de seriedad” en un compromiso tan importante como lo es el boxeo.