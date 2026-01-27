Westcol explicó su ausencia en el concierto de Bad Bunny y sorprendió con su razón: “no me gusta”

El streamer y creador de contenido Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, compartió públicamente las razones por las que decidió no asistir al concierto del puertorriqueño Bad Bunny.

¿Qué dijo Westcol sobre su ausencia en el concierto de Bad Bunny?

El pasado fin de semana, Medellín fue el escenario en el que numerosos famosos y fanáticos se reunieron para uno de los eventos más esperados del año. Bad Bunny se presentó durante tres días consecutivos y ofreció el show que muchos de sus seguidores esperaban.

Más allá de la presentación del puertorriqueño, varios de los influencers más reconocidos del país fueron invitados a la famosa “casita” de Bad Bunny, un espacio exclusivo desde el cual podían disfrutar del espectáculo mientras el cantante interpretaba sus éxitos en los diferentes niveles del escenario.

No obstante, el streamer decidió explicar directamente la razón por la que no asistió al evento, pese a estar invitado a dos de las fechas de las presentaciones.

Westcol reveló la razón por la que no asistió al concierto de Bad Bunny. (Foto: AFP)

En una transmisión en vivo, Westcol fue sincero al contar los motivos por los cuales declinó la invitación, aun sabiendo quiénes estarían presentes.

“Yo podía ir a Bad Bunny, podía ir a la casa de Bad Bunny. Iban a estar muchos parceros míos allá en la casita”, expresó.

¿Por qué Westcol no fue al concierto de Bad Bunny en Medellín?

Más allá de ser una figura pública a la que se le suele ver en diferentes eventos, el creador de contenido confesó algo que sorprendió a quienes lo siguen de cerca.

“Bueno, a mí casi no me gustan los conciertos. No sé, yo a los únicos conciertos que he ido es a los de Arcángel”, confesó.

En el mismo video, el streamer dejó claro que el tema logístico tampoco le resulta atractivo, pues aspectos como la entrada, la salida del evento y las aglomeraciones no son de su agrado.

“Porque, la realidad es que mi vida no es una vida normal. A mí me toca más difícil, y obviamente, esas salidas y esas entradas para mí es muy agotador”.

Westcol además aclaró que su asistencia a conciertos normalmente se debe trabajo más no de disfrute: “Si yo voy a conciertos, por ejemplo, acá que todos los conciertos que hay, es a trabajar”.