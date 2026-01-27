Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Westcol explicó su ausencia en el concierto de Bad Bunny y sorprendió con su razón: “no me gusta”

Westcol reveló la razón por la que no asistió al concierto de Bad Bunny, pese a estar invitado a la “casita” del puertorriqueño.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Westcol explicó por qué no fue al concierto de Bad Bunny
Westcol reveló la razón por la que no asistió al concierto de Bad Bunny. (Fotos: AFP)

El streamer y creador de contenido Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, compartió públicamente las razones por las que decidió no asistir al concierto del puertorriqueño Bad Bunny.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Westcol sobre su ausencia en el concierto de Bad Bunny?

El pasado fin de semana, Medellín fue el escenario en el que numerosos famosos y fanáticos se reunieron para uno de los eventos más esperados del año. Bad Bunny se presentó durante tres días consecutivos y ofreció el show que muchos de sus seguidores esperaban.

Más allá de la presentación del puertorriqueño, varios de los influencers más reconocidos del país fueron invitados a la famosa “casita” de Bad Bunny, un espacio exclusivo desde el cual podían disfrutar del espectáculo mientras el cantante interpretaba sus éxitos en los diferentes niveles del escenario.

Artículos relacionados

No obstante, el streamer decidió explicar directamente la razón por la que no asistió al evento, pese a estar invitado a dos de las fechas de las presentaciones.

Westcol explicó por qué no fue al concierto de Bad Bunny
Westcol reveló la razón por la que no asistió al concierto de Bad Bunny. (Foto: AFP)

En una transmisión en vivo, Westcol fue sincero al contar los motivos por los cuales declinó la invitación, aun sabiendo quiénes estarían presentes.

“Yo podía ir a Bad Bunny, podía ir a la casa de Bad Bunny. Iban a estar muchos parceros míos allá en la casita”, expresó.

¿Por qué Westcol no fue al concierto de Bad Bunny en Medellín?

Más allá de ser una figura pública a la que se le suele ver en diferentes eventos, el creador de contenido confesó algo que sorprendió a quienes lo siguen de cerca.

Artículos relacionados

“Bueno, a mí casi no me gustan los conciertos. No sé, yo a los únicos conciertos que he ido es a los de Arcángel”, confesó.

En el mismo video, el streamer dejó claro que el tema logístico tampoco le resulta atractivo, pues aspectos como la entrada, la salida del evento y las aglomeraciones no son de su agrado.

“Porque, la realidad es que mi vida no es una vida normal. A mí me toca más difícil, y obviamente, esas salidas y esas entradas para mí es muy agotador”.

Westcol además aclaró que su asistencia a conciertos normalmente se debe trabajo más no de disfrute: “Si yo voy a conciertos, por ejemplo, acá que todos los conciertos que hay, es a trabajar”.

Westcol explicó por qué no fue al concierto de Bad Bunny
Westcol reveló la razón por la que no asistió al concierto de Bad Bunny. (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura reaccionó a un seguidor que la llamó señora. La Segura

La Segura recibe críticas por su forma de vestir y la comparan con una señora: así reaccionó

La Segura fue comparada con una señora por su forma de vestir y su respuesta sorprendió a sus seguidores en redes sociales.

Falleció actor de SpiderMan a los 38 años. Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció actor de SpiderMan a los 38 años

El actor de doblaje que dio voz a Spider-Man en español falleció a los 38 años, dejando un vacío en el doblaje latino.

Hermana Yeison Jiménez se sinceró tras su muerte Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez dejó estremecedor mensaje tras dos semanas de su fallecimiento

Heidy Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, rompió el silencio y dejó emotivo mensaje con una de sus últimas fotos juntos.

Lo más superlike

Beba sacude La casa de los famosos tras rumores de embarazo La casa de los famosos

Beba rompe el silencio tras comentarios de su posible embarazo en La casa de los famosos

Marilyn desató los rumores de embarazo tras hablar de los síntomas de Beba y su reacción no pasó desapercibida.

Blessd celebra su cumpleaños Blessd

Blessd sorprendió al revelar cómo lucía antes de ser famoso

Exmiss Universo Puerto Rico Jaylene Álvarez revela que le diagnosticaron cáncer de mama Talento internacional

ExMiss Universo revela que fue diagnosticada con cáncer de mama: "recibí un diagnóstico, no una sentencia"

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo