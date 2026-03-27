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¿Expareja de Aida Victoria Merlano fue arrestado? Video esposado circula en redes

Un video de la expareja de Aida Victoria Merlano esposado e ingresando a la cárcel La Picota generó curiosidad en redes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Westcol, expareja de Aida Victoria Merlano, fue arrestado? Video esposado circula en redes
¿Westcol, expareja de Aida Victoria Merlano, fue arrestado? Video esposado circula en redes. (Foto Canal RCN | Freepik).

Un video que circula en redes sociales ha generado revuelo al mostrar al streamer colombiano Westcol, expareja de Aida Victoria Merlano, esposado y escoltado por funcionarios de la cárcel La Picota dentro del recinto penitenciario. Las imágenes han despertado todo tipo de reacciones y especulaciones entre los internautas.

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¿Westcol, expareja de Aida Victoria Merlano, fue arrestado?

Un video que circula en redes sociales, en el que se ve a Westcol con uniforme de recluso y escoltado por guardias del centro penitenciario, generó confusión entre los usuarios. Sin embargo, todo se trató de una confusión sacada de contexto.

¿Westcol fue arrestado?
¿Westcol fue arrestado? (Foto AFP: Arturo Holmes).

Las imágenes fueron publicadas inicialmente en las historias de la cuenta oficial de Instagram del streamer colombiano como parte de la promoción de un contenido que había grabado horas antes en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá, La Picota.

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De esta manera, se aclaró que no se trataba de un arresto real, sino de una experiencia recreada para dicho contenido.

¿Qué dijo Westcol sobre su video ingresando esposado a la cárcel La Picota de Bogotá?

Tras vivir esta experiencia, Westcol reapareció en sus redes sociales para explicar que inicialmente planeaban transmitir todo en vivo, pero no fue posible por complicaciones durante el proceso.

“Es imposible transmitir en una cárcel como lo íbamos a hacer, así que el stream no se hizo en vivo. Sin embargo, todo quedó grabado y lo vamos a subir para que lo vean como si fuera un streaming”, explicó.

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El creador de contenido también aseguró que la experiencia fue impactante, ya que pudo conocer varias anécdotas de los internos y cómo es la vida dentro del centro penitenciario.

“Muchachos, acabamos de salir. La verdad fue muy duro, qué locura. Si estoy aquí es porque sobreviví. Conocimos muchas historias y cómo viven los presos en la cárcel de Bogotá”, comentó horas después.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron reacciones en redes sociales, donde varios seguidores se mostraron sorprendidos por lo que vivió y atentos al contenido completo que anunció que publicará próximamente.

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