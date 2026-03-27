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Cintia Cossio rompe el silencio sobre su salud tras comentarios por su peso

Cintia Cossio no se calló nada sobre los supuestos problemas de salud y revela si está enfrentando algún suceso por su peso.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Cintia Cossio se pronuncia sobre su peso
Cintia Cossio habla de su salud y responde a críticas por su peso. (Foto: Canal RCN -Freepik)

La creadora de contenido, Cintia Cossio, causó debate en redes tras hablar sobre un supuesto problema de salud, pues dijo que le han llegado comentarios de su peso y decidió romper el silencio y hablar con la verdad.

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Antes de hablar sobre el tema, la influenciadora paisa puso en contexto a sus seguidores, diciendo que mucho se ha conversado sobre su apariencia, pues luce distinto y ella explicó la razón.

¿Cintia Cossio reveló que tiene problemas de salud por su peso?

En horas de la tarde de este viernes 27 de marzo, Cintia Cossio rompió el silencio sobre los comentarios sobre su peso y contó toda la verdad.

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A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido dijo que a su hermana le llegan comentarios sobre su peso, en donde seguidores le envían razones a Cintia para que sepa que “está bien”.

“Yo no tengo un transt0rn0 alimenticio. Yo aún estoy en el rango de peso para mi estatura, estoy super bien.”, expresó Cossio.

Cintia Cossio aclara rumores sobre su salud y su peso
Cintia Cossio se pronuncia sobre su peso. (Foto: Freepik)

¿Por qué Cintia Cossio se ve más delgada?

En las mismas historias, Cintia Cossio reveló que quemó toda su grasa corporal, pero dejó el músculo que ya tenía para iniciar un volumen limpio.

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Por otro lado, la creadora de contenido les sugirió a los internautas que dejen de creer lo que no es, pues que una persona baje de peso no significa que no está bien de salud.

Así mismo, aclaró que se ve y se siente más saludable, ya que su piel, su cabello sus uñas se ven bastante saludables y fuertes.

Cintia Cossio habla de su salud y responde a críticas por su peso.
Cintia Cossio aclara rumores sobre su salud y su peso. (Foto: Canal RCN)

Por último, Cintia dijo que no le importaba lo que opinaran de ella, pero sí puso freno a los comentarios malintencionados, debido a que, así como ella puede que no le importen las opiniones de otros, puede que a alagunas personas sí.

Por eso mismo, se refirió al caso de una influenciadora mexicana que resultó en urgencias, luego de recibir cientos de comentarios de cómo lucía su apariencia.

Tomó este ejemplo, para dar a entender que los comentarios y mensajes sobre los cuerpos pueden pesar más en algunas personas y eso pueda empeorar su salud no solo física, sino mental.

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