La Segura reveló inesperado arrepentimiento en su viaje a Brasil con Ignacio Baladán

La creadora de contenido colombiana La Segura sorprendió a sus seguidores al confesar hace pocas horas un inesperado arrepentimiento durante su reciente viaje a Brasil junto a su esposo, Ignacio Baladán, generando todo tipo de reacciones en redes sociales.

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¿De qué se arrepintió La Segura tras su reciente viaje a Brasil con Ignacio Baladán?

Durante las últimas horas, La Segura se mostró emocionada por su viaje a Brasil junto a su esposo Ignacio Baladán y su pequeño bebé Luca, ya que por primera vez el menor conocería el mar, algo que le generaba gran ilusión.

La Segura se arrepintió de un tatuaje durante su viaje a Brasil con Baladán. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, al llegar al paradisiaco destino, la creadora de contenido sorprendió al confesar que estaba arrepentida, aunque no por el viaje, sino por un detalle inesperado. Se trataba de un tatuaje que se hizo años atrás y del que, según explicó, ya no le gusta su apariencia.

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La influenciadora señaló que el diseño, ubicado cerca de una de sus orejas, perdió su forma con el tiempo y dejó de parecer una pluma, luciendo ahora como una mancha poco estética.

“Yo no sé qué estaba pensando cuando me hice una pluma aquí (detrás de la oreja). Esto parece un rayón con crayola. Hoy en día me parece horrible. Eso no es una pluma, eso es una mata”, comentó la influenciadora, quien poco después vivió un incómodo momento mientras grababa esta historia.

¿Cuál fue el incómodo momento que La Segura vivió en Brasil?

Y es que la creadora de contenido se encontraba almorzando con su esposo en un restaurante del paradisiaco lugar en el que pasarán los próximos días, pues mientras contaba su arrepentimiento por su tatuaje a la mesa se acercó una mesera quien se dirigió hacia ella en portugués.

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Al escucharla hablar, La Segura se mostró desconcertada, pues al parecer la mujer le estaba mencionando que no podía pedir la comida para llevar.

"¿Que no puedo llevarme la comida? Pero yo no quiero llevarme la comida… Mi reina, si se me dificulta el inglés, ahora el brasileño", comentó la influenciadora completamente desconcertada.