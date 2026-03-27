Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura reveló inesperado arrepentimiento en su viaje a Brasil con Ignacio Baladán

La Segura reveló un inesperado arrepentimiento durante su reciente viaje a Brasil junto a su esposo, Ignacio Baladán.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Segura reveló sorpresivo arrepentimiento
La Segura reveló sorpresivo arrepentimiento. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido colombiana La Segura sorprendió a sus seguidores al confesar hace pocas horas un inesperado arrepentimiento durante su reciente viaje a Brasil junto a su esposo, Ignacio Baladán, generando todo tipo de reacciones en redes sociales.

Artículos relacionados

¿De qué se arrepintió La Segura tras su reciente viaje a Brasil con Ignacio Baladán?

Durante las últimas horas, La Segura se mostró emocionada por su viaje a Brasil junto a su esposo Ignacio Baladán y su pequeño bebé Luca, ya que por primera vez el menor conocería el mar, algo que le generaba gran ilusión.

La Segura se arrepintió de un tatuaje durante su viaje a Brasil con Baladán
La Segura se arrepintió de un tatuaje durante su viaje a Brasil con Baladán. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, al llegar al paradisiaco destino, la creadora de contenido sorprendió al confesar que estaba arrepentida, aunque no por el viaje, sino por un detalle inesperado. Se trataba de un tatuaje que se hizo años atrás y del que, según explicó, ya no le gusta su apariencia.

Artículos relacionados

La influenciadora señaló que el diseño, ubicado cerca de una de sus orejas, perdió su forma con el tiempo y dejó de parecer una pluma, luciendo ahora como una mancha poco estética.

“Yo no sé qué estaba pensando cuando me hice una pluma aquí (detrás de la oreja). Esto parece un rayón con crayola. Hoy en día me parece horrible. Eso no es una pluma, eso es una mata”, comentó la influenciadora, quien poco después vivió un incómodo momento mientras grababa esta historia.

¿Cuál fue el incómodo momento que La Segura vivió en Brasil?

Y es que la creadora de contenido se encontraba almorzando con su esposo en un restaurante del paradisiaco lugar en el que pasarán los próximos días, pues mientras contaba su arrepentimiento por su tatuaje a la mesa se acercó una mesera quien se dirigió hacia ella en portugués.

Artículos relacionados

Al escucharla hablar, La Segura se mostró desconcertada, pues al parecer la mujer le estaba mencionando que no podía pedir la comida para llevar.

"¿Que no puedo llevarme la comida? Pero yo no quiero llevarme la comida… Mi reina, si se me dificulta el inglés, ahora el brasileño", comentó la influenciadora completamente desconcertada.

El tatuaje que hizo arrepentirse a La Segura en su viaje a Brasil
El tatuaje que hizo arrepentirse a La Segura en su viaje a Brasil. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Johanna Fadul reaparece en redes tras impactante accidente de tránsito Johanna Fadul

Johanna Fadul reapareció en redes tras accidente de tránsito en el que se vio involucrada

Johanna Fadul y su esposo Juanse Quintero estuvieron involucrados en un accidente de tránsito: esto publicó tras lo sucedido.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno tendrían otro bebé Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno tendrían a su tercer hijo por vientre de alquiler

Luisa Fernanda W habló sobre sus deseos de ser madre una vez más, pero habló de lo que esto podría implicar en su vida.

Valentina Ferrer hace escena de celos a J Balvin en público y Ryan Castro se lleva las miradas Valentina Ferrer

Valentina Ferrer causa revuelo al celar a J Balvin en público, pero ¿qué tiene que ver Ryan Castro?

Valentina Ferrer hace escena de celos a J Balvin en video y la reacción de Ryan Castro llama atención de muchos.

Lo más superlike

Sofía Jaramillo destapa la verdad de su conflicto con Luisa Cortin Talento nacional

Sofía Jaramillo destapa la verdad detrás de su conflicto con Luisa Cortina: ¿qué pasó entre ellas?

Sofía Jaramillo revela los detalles inéditos sobre su conflicto con Luisa Cortina, que viene de antes de La casa de los famosos.

Hombre de 82 años se volvió viral. Viral

EN VIDEO: Mujer lleva a su padre de 82 años a conocer el mar y su reacción se hace viral en redes

Giovanny Ayala desató críticas tras sacar canción de La Selección Colombia Giovanny Ayala

Giovanny Ayala en el ojo del huracán tras el partido de la Selección Colombia, ¿qué dijo?

Kika Nieto reveló que casi padece de ortorexia Salud

¿Qué es la ortorexia, el trastorno que confesó casi desarrollar Kika Nieto?

Actor de El Chavo del 8 revela que Florinda Meza estaba enamorada de él: “Ni me gustaba” Viral

Actor de El Chavo del 8 destapa su relación con Florinda Meza: “Ella se clavó conmigo"