Westcol es confundido con Maluma mientras conducía en las calles de Medellín

El streamer colombiano Luis Fernando Villa Álvarez, conocido en el mundo digital como Westcol, vivió un curioso momento mientras conducía por las transitadas calles de Medellín: varios lo confundieron con el cantante Maluma.

¿Cómo reaccionó Westcol al ser confundido con Maluma?

En un reciente video que se viralizó en redes sociales se observa al streamer colombiano paseando por Medellín en uno de sus lujosos automóviles mientras conversa con un integrante de su equipo encargado de grabar su contenido.

En medio de este recorrido, el creador de contenido captó el momento exacto en el que un grupo de personas le gritó el nombre de Maluma al verlo pasar, como si quisieran avisar a sus amigos para presenciar la inesperada visita del supuesto cantante colombiano.

Al escuchar el nombre del artista, Westcol detuvo el auto y le preguntó a su acompañante si también había oído que lo confundieron con Maluma. Ante la respuesta afirmativa, el streamer comentó que le estaba sucediendo muy seguido y se apresuró a aclarar a los transeúntes que, en realidad, él era Westcol.

"¿Maluma dijeron? Sí ve, está pasando mucho últimamente. Oe, yo soy Westcol. A cada rato me toca decir eso".

¿No es la primera vez que Westcol es confundido con Maluma?

Vale la pena destacar que esta no sería la primera vez que Westcol es confundido con el cantante de reguetón Maluma, pues según ha comentado en varios de sus en vivo por medio de la plataforma de streaming, Kick, su aspecto físico sería similar al del artista.

Incluso en una ocasión llegó a afirmar que se sentía con una responsabilidad muy grande al tener que mantener su figura e imagen impecable a raíz de estas inesperadas comparaciones con alguien como el artista urbano.

Sin embargo, algunos internautas no están de acuerdo con las afirmaciones del streamer al manifestar que quizá podría ser confundido por el hecho de tener carros lujosos y andar en ellos en las calles de Medellín.