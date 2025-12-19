Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Westcol enciende la Navidad en casa y lo comparte en vivo con sus seguidores

Westcol decidió compartir el inicio del alumbrado navideño desde su casa en un streaming especial, acompañado de Karina García.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
westcol y sus lujosas casas

Westcol invitó a sus seguidores a acompañarlo en un momento muy especial, el inicio del alumbrado navideño dentro de su casa, una tradición que, aunque llegó un poco tarde, decidió no dejar pasar.

Westcol explicó que prefería sumarse tarde antes que quedarse por fuera de la celebración, y que quería hacerlo de una manera distinta, compartiéndolo en tiempo real con quienes lo acompañan día a día en sus transmisiones.

Artículos relacionados

¿Cómo nació la idea de compartir el alumbrado con sus seguidores?

Para él, la Navidad no se trata solo de luces y decoración, sino de crear espacios de conexión con su comunidad, por eso, anunció que a las 6:00 de la tarde encendería oficialmente las luces de su casa, convirtiendo ese instante en un evento digital abierto para todos sus seguidores.

La invitación no solo incluía ver cómo se iluminaba su hogar, sino también compartir conversaciones, risas y detalles personales que suelen surgir en este tipo de encuentros festivos.

Artículos relacionados

¿Por qué Karina García será la invitada especial de la noche?

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la confirmación de Karina García como invitada de honor, su presencia generó expectativa entre los seguidores, quienes han mostrado interés en cada aparición conjunta que ambos realizan.

Westcol sobre Karina García en enfrentamiento de stream fighters 4
Westcol y Karina García celebran el inicio de la Navidad en tiempo real. Foto Canal RCN

Westcol explicó que quería compartir esta noche con alguien cercano, con quien pudiera crear un ambiente cálido y auténtico para el streaming.

La dinámica busca alejarse de un contenido rígido y acercarse más a una charla espontánea, en la que los seguidores sientan que están sentados en la sala, acompañando el inicio de la celebración.

Artículos relacionados

¿Qué actividades hará Westcol durante el streaming navideño?

Además del encendido de luces, la noche estará marcada por tradiciones muy colombianas. Westcol y Karina anunciaron que prepararán buñuelos y natilla en vivo, dos de los platos más representativos de la temporada.

Westcol
Westcol prende las luces de Navidad y lo comparte en vivo con sus seguidores. /AFP: Tommaso Boddi

La idea es recrear ese ambiente familiar que muchos viven en casa, pero trasladado al formato digital.

Mientras cocinan, ambos interactuarán con los comentarios, responderán preguntas y compartirán reflexiones sobre el cierre del año, los aprendizajes y los planes para la Navidad.

Lo importante, según deja ver, es celebrar, agradecer y compartir, incluso si eso ocurre frente a una cámara y acompañado de miles de personas conectadas desde distintos lugares.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mamá de B-King conmovió al recordar al cantante con un desgarrador mensaje previo a Navidad Talento nacional

Mamá de B-King recordó al difunto cantante con un desgarrador mensaje a días de Navidad

A pocos días de Navidad, mamá de B-King recordó al difunto cantante con desgarrador mensaje que conmovió a sus fans.

Yeferson Cossio sorprendió al interactuar con un animal exótico. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio causa revuelo al interactuar con una especie exótica: "Los animales siempre me quieren”

Yeferson Cossio sorprendió en redes al compartir un momento inesperado junto a un animal exótico durante su estadía en Cartagena.

Jessi Uribe sorprendió a sus fanáticos con anuncio inesperado que nadie vio venir Jessi Uribe

El anuncio de Jessi Uribe que nadie esperaba y que tomó por sorpresa a sus fanáticos

Jessi Uribe sorprendió con anuncio inesperado que desató emoción entre sus seguidores.

Lo más superlike

Marilyn Patiño en la casa de los famosos La casa de los famosos

Marilyn Patiño, la actriz caleña que entra a La casa de los famosos Colombia 2026

Marilyn Patiño entra a La casa de los famosos Colombia 2026 con una gran trayectoria en la TV dispuesta a mostrar una nueva faceta de ella.

Fans enloquecen con la foto navideña de Shakira Shakira

Shakira causó revuelo tras mostrar foto navideña y fans enloquecen por su belleza

Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli asisten a la 35° Premio Lo Nuestro en el Miami-Dade Arena. Christian Nodal

Juez mexicano acepta demanda de Nodal contra Cazzu por manutención

Miss Cuba revela cómo Miss Universo logró unir a sus padres ocho años después del divorcio Miss Universo

Miss Cuba sorprende al confesar que Miss Universo unió a sus padres tras años separados

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?