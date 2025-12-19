Westcol enciende la Navidad en casa y lo comparte en vivo con sus seguidores

Westcol invitó a sus seguidores a acompañarlo en un momento muy especial, el inicio del alumbrado navideño dentro de su casa, una tradición que, aunque llegó un poco tarde, decidió no dejar pasar.

Westcol explicó que prefería sumarse tarde antes que quedarse por fuera de la celebración, y que quería hacerlo de una manera distinta, compartiéndolo en tiempo real con quienes lo acompañan día a día en sus transmisiones.

¿Cómo nació la idea de compartir el alumbrado con sus seguidores?

Para él, la Navidad no se trata solo de luces y decoración, sino de crear espacios de conexión con su comunidad, por eso, anunció que a las 6:00 de la tarde encendería oficialmente las luces de su casa, convirtiendo ese instante en un evento digital abierto para todos sus seguidores.

La invitación no solo incluía ver cómo se iluminaba su hogar, sino también compartir conversaciones, risas y detalles personales que suelen surgir en este tipo de encuentros festivos.

¿Por qué Karina García será la invitada especial de la noche?

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la confirmación de Karina García como invitada de honor, su presencia generó expectativa entre los seguidores, quienes han mostrado interés en cada aparición conjunta que ambos realizan.

Westcol y Karina García celebran el inicio de la Navidad en tiempo real. Foto Canal RCN

Westcol explicó que quería compartir esta noche con alguien cercano, con quien pudiera crear un ambiente cálido y auténtico para el streaming.

La dinámica busca alejarse de un contenido rígido y acercarse más a una charla espontánea, en la que los seguidores sientan que están sentados en la sala, acompañando el inicio de la celebración.

¿Qué actividades hará Westcol durante el streaming navideño?

Además del encendido de luces, la noche estará marcada por tradiciones muy colombianas. Westcol y Karina anunciaron que prepararán buñuelos y natilla en vivo, dos de los platos más representativos de la temporada.

Westcol prende las luces de Navidad y lo comparte en vivo con sus seguidores. /AFP: Tommaso Boddi

La idea es recrear ese ambiente familiar que muchos viven en casa, pero trasladado al formato digital.

Mientras cocinan, ambos interactuarán con los comentarios, responderán preguntas y compartirán reflexiones sobre el cierre del año, los aprendizajes y los planes para la Navidad.

Lo importante, según deja ver, es celebrar, agradecer y compartir, incluso si eso ocurre frente a una cámara y acompañado de miles de personas conectadas desde distintos lugares.