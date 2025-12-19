Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Jesuu recibió preocupante diagnóstico sobre parálisis facial: "lo que nunca me hubiese gustado vivir"

La Jesuu preocupó a sus seguidores al revelar el diagnostico médico que recibió en las últimas horas.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Jesuu rompe el silencio tras recibir delicado diagnóstico de parálisis facial
La Jesuu rompe el silencio tras recibir delicado diagnóstico de parálisis facial. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora caleña Valentina Ruíz, mejor conocida en redes sociales como La Jesuu, preocupó a sus cientos de seguidores al revelar un reciente diagnostico que recibió por parte de su médico en las últimas horas tras sufrir un fuerte dolor en su rostro: posibles indicios de parálisis facial.

Artículos relacionados

¿La Jesuu tiene parálisis facial? Esto dijo la influencaidora

Por medio de un video compartido por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Jesuu compartió con sus seguidores una delicada situación que habría vivido en la noche del pasado jueves 18 de diciembre mientras se encontraba en su casa compartiendo con amigos.

Impactante revelación de La Jesuu sobre su estado de salud y parálisis facial
Impactante revelación de La Jesuu sobre su estado de salud y parálisis facial. (Foto Canal RCN).

Según comentó la influenciadora, comenzó a sentir un fuerte dolor en la parte izquierda de su rostro que se habría prolongado por un largo tiempo, por lo que decidió consultar a su médico de cabecera para evitar complicaciones a futuro.

Artículos relacionados

La Jesuu comentó que el profesional de la salud le advirtió que dichos síntomas podrían tratarse de una posible parálisis facial, por lo que tenía que tomar medidas para evitar que esto ocurriera en cualquier momento.

"Resulta que yo empecé con un dolor por todo esto (la parte izquierda de su rostro) y consulté con el médico y me dijo: tienes que tener cuidado, porque puede ser parálisis facial".

De esta manera, aunque La Jesuu no tiene parálisis facial en estos momentos, sí recibió una alerta para evitar que esto pueda suceder.

¿Por qué puede surgir una parálisis facial? Esto dijo La Jesuu

En este mismo video La Jesuu expresó que el riesgo de parálisis facial podría dar por muchos factores, sin embargo, nombró varios específicos que podrían ocasionar en ella que esto llegara a ocurrir.

Preocupación por La Jesuu
Preocupación por La Jesuu. (Foto Canal RCN).

Y es que resulta que los últimos meses para La Jesuu no habrían sido muy tranquilos, pues además de haber tenido estrés en exceso, su reciente enfrentamiento en el que fue herida con una botella también podría ser el que ocasionaría estos dolores.

Artículos relacionados

"Exceso de estrés, hace un mes me metieron un botellazo, el chichón no me sangró, bueno, un montón de cosas... y este pelado como se puso la diez muchachos, o sea, le devuelve a uno la fe en la humanidad, de verdad que sí"

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mamá de B-King conmovió al recordar al cantante con un desgarrador mensaje previo a Navidad Talento nacional

Mamá de B-King recordó al difunto cantante con un desgarrador mensaje a días de Navidad

A pocos días de Navidad, mamá de B-King recordó al difunto cantante con desgarrador mensaje que conmovió a sus fans.

Yeferson Cossio sorprendió al interactuar con un animal exótico. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio causa revuelo al interactuar con una especie exótica: "Los animales siempre me quieren”

Yeferson Cossio sorprendió en redes al compartir un momento inesperado junto a un animal exótico durante su estadía en Cartagena.

Jessi Uribe sorprendió a sus fanáticos con anuncio inesperado que nadie vio venir Jessi Uribe

El anuncio de Jessi Uribe que nadie esperaba y que tomó por sorpresa a sus fanáticos

Jessi Uribe sorprendió con anuncio inesperado que desató emoción entre sus seguidores.

Lo más superlike

Marilyn Patiño en la casa de los famosos La casa de los famosos

Marilyn Patiño, la actriz caleña que entra a La casa de los famosos Colombia 2026

Marilyn Patiño entra a La casa de los famosos Colombia 2026 con una gran trayectoria en la TV dispuesta a mostrar una nueva faceta de ella.

Fans enloquecen con la foto navideña de Shakira Shakira

Shakira causó revuelo tras mostrar foto navideña y fans enloquecen por su belleza

Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli asisten a la 35° Premio Lo Nuestro en el Miami-Dade Arena. Christian Nodal

Juez mexicano acepta demanda de Nodal contra Cazzu por manutención

Miss Cuba revela cómo Miss Universo logró unir a sus padres ocho años después del divorcio Miss Universo

Miss Cuba sorprende al confesar que Miss Universo unió a sus padres tras años separados

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?