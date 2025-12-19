La Jesuu recibió preocupante diagnóstico sobre parálisis facial: "lo que nunca me hubiese gustado vivir"

La reconocida influenciadora caleña Valentina Ruíz, mejor conocida en redes sociales como La Jesuu, preocupó a sus cientos de seguidores al revelar un reciente diagnostico que recibió por parte de su médico en las últimas horas tras sufrir un fuerte dolor en su rostro: posibles indicios de parálisis facial.

¿La Jesuu tiene parálisis facial? Esto dijo la influencaidora

Por medio de un video compartido por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Jesuu compartió con sus seguidores una delicada situación que habría vivido en la noche del pasado jueves 18 de diciembre mientras se encontraba en su casa compartiendo con amigos.

Impactante revelación de La Jesuu sobre su estado de salud y parálisis facial. (Foto Canal RCN).

Según comentó la influenciadora, comenzó a sentir un fuerte dolor en la parte izquierda de su rostro que se habría prolongado por un largo tiempo, por lo que decidió consultar a su médico de cabecera para evitar complicaciones a futuro.

La Jesuu comentó que el profesional de la salud le advirtió que dichos síntomas podrían tratarse de una posible parálisis facial, por lo que tenía que tomar medidas para evitar que esto ocurriera en cualquier momento.

"Resulta que yo empecé con un dolor por todo esto (la parte izquierda de su rostro) y consulté con el médico y me dijo: tienes que tener cuidado, porque puede ser parálisis facial".

De esta manera, aunque La Jesuu no tiene parálisis facial en estos momentos, sí recibió una alerta para evitar que esto pueda suceder.

¿Por qué puede surgir una parálisis facial? Esto dijo La Jesuu

En este mismo video La Jesuu expresó que el riesgo de parálisis facial podría dar por muchos factores, sin embargo, nombró varios específicos que podrían ocasionar en ella que esto llegara a ocurrir.

Preocupación por La Jesuu. (Foto Canal RCN).

Y es que resulta que los últimos meses para La Jesuu no habrían sido muy tranquilos, pues además de haber tenido estrés en exceso, su reciente enfrentamiento en el que fue herida con una botella también podría ser el que ocasionaría estos dolores.

