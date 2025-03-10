WestCol dice que Karina García no va a salir con un 'pelagatos', ¿indirecta para Altafulla?

El streamer WestCol apareció en una transmisión en vivo con la creadora de contenido Karina García. Ambos celebraron que la paisa llegó a los cinco millones de seguidores.

La dupla de figuras públicas llamaron el interés porque son amigos, así que WestCol tuvo un gesto con Karina y eso puso a hablar a más de uno.

Como suele pasar en las transmisiones, se hablaron de diferentes ítems y uno de ellos fue el tipo de hombre que prefiere tener Karina García.

¿Cómo defendió WestCol las exigencias de Karina García?

A Karina la han criticado por diferentes motivos, como, por ejemplo, prefiere a un hombre abundante.

Ante esto, WestCol salió en defensa de la modelo paisa y justificó que no puede tener a cualquier hombre en su vida, ya que ella es trabajadora y tiene bien a sus hijos. Las palabras del streamer fueron tomadas por algunos internautas como indirectas para Altafulla, quien ya no es el novio de García.

Karina García hizo transmisión con WestCol

"La gente sale a llorar porque hay gente desinformada, gente que está de pronto en la era prehistórica... La gente vio el stream desde el principio y no es porque yo sea amigo de Karina, usted va a la casa de Karina: tiene una casa bonita, una familia bonita, los hijos bonitos, ella tiene lo que quiere. A son de qué se va a meter con un pelagatos, si me entiende", resaltó WestCol.

Para el streamer antioqueño no tiene sentido que Karina García conviva con un hombre que no cuente con lo mismo que ella logra, haciendo entender que para él no está mal que la modelo exija lujos y otros elementos.

"Puede sonar feo, pero es así", concluyó el streamer.

¿Karina García y WestCol son solo amigos?

Karina García y WestCol llevan varios años siendo amigos. Los internautas están a la expectativa porque el streamer ha sido especial con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, en medio de su ruptura amorosa con Andrés Altafulla.

Karina García terminó con Altafulla

Por su parte, la modelo está feliz porque logró los cinco millones de seguidores en Instagram, red social que demanda de constancia.