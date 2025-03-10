Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

WestCol dice que Karina García no va a salir con un 'pelagatos', ¿indirecta para Altafulla?

WestCol justificó la razón por la que Karina García no acepta a cualquier hombre en su vida.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García
WestCol dice que Karina García no va a salir con un 'pelagatos' | Foto del Canal RCN.

El streamer WestCol apareció en una transmisión en vivo con la creadora de contenido Karina García. Ambos celebraron que la paisa llegó a los cinco millones de seguidores.

La dupla de figuras públicas llamaron el interés porque son amigos, así que WestCol tuvo un gesto con Karina y eso puso a hablar a más de uno.

Artículos relacionados

Como suele pasar en las transmisiones, se hablaron de diferentes ítems y uno de ellos fue el tipo de hombre que prefiere tener Karina García.

¿Cómo defendió WestCol las exigencias de Karina García?

A Karina la han criticado por diferentes motivos, como, por ejemplo, prefiere a un hombre abundante.

Ante esto, WestCol salió en defensa de la modelo paisa y justificó que no puede tener a cualquier hombre en su vida, ya que ella es trabajadora y tiene bien a sus hijos. Las palabras del streamer fueron tomadas por algunos internautas como indirectas para Altafulla, quien ya no es el novio de García.

Karina García
Karina García hizo transmisión con WestCol | Foto del Canal RCN.

"La gente sale a llorar porque hay gente desinformada, gente que está de pronto en la era prehistórica... La gente vio el stream desde el principio y no es porque yo sea amigo de Karina, usted va a la casa de Karina: tiene una casa bonita, una familia bonita, los hijos bonitos, ella tiene lo que quiere. A son de qué se va a meter con un pelagatos, si me entiende", resaltó WestCol.

Artículos relacionados

Para el streamer antioqueño no tiene sentido que Karina García conviva con un hombre que no cuente con lo mismo que ella logra, haciendo entender que para él no está mal que la modelo exija lujos y otros elementos.

"Puede sonar feo, pero es así", concluyó el streamer.

 

¿Karina García y WestCol son solo amigos?

Karina García y WestCol llevan varios años siendo amigos. Los internautas están a la expectativa porque el streamer ha sido especial con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, en medio de su ruptura amorosa con Andrés Altafulla.

Karina García, Altafulla
Karina García terminó con Altafulla | Foto de Buen día, Colombia.

Artículos relacionados

Por su parte, la modelo está feliz porque logró los cinco millones de seguidores en Instagram, red social que demanda de constancia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano reveló chat con Camilo Méndez Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reveló chat con su nuevo pretendiente tras Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano sorprendió al publicar revelador chat con el cantante Camilo Méndez, con quien es vinculada sentimentalmente.

Westcol despeja dudas: Yina Calderón sí subirá al ring en Stream Fighters 4 Yina Calderón

Westcol asegura que Yina Calderón sí estará en Stream Fighters 4, pese a diferencias

Westcol afirmó que Yina Calderón sí va a participar en el Stream Fighters 4, pese a sus diferencias en reciente stream juntos.

Karina García e Isabella Vargas Karina García

Karina García mostró el carro que le regaló a su hija Isabella Vargas

Así es el lujoso vehículo que le obsequió la influenciadora Karina García a su hija Isabella Vargas tras sus 18 años.

Lo más superlike

Muere la influencer Jacinda Jenkinscer a los 28 años Influencers

Fallece repentinamente influencer a los 28 años: así fue el emotivo homenaje de su madre

La influencer Jacinda Jenkins falleció a los 28 años; su madre compartió un emotivo mensaje en redes para despedir a su hija.

Melissa Gate sorprende con nueva canción. Melissa Gate

Melissa Gate revela nueva colaboración musical ¿Quién es la artista que aparece junto a ella?

Valentina Taguado explica cómo detectar el bombardeo de amor Curiosidades

Valentina Taguado revela las señales del bombardeo de amor y cómo evitar caer en manipulación

MasterChef Celebrity, 10 años MasterChef Celebrity Colombia

La IA predice quién sería el doceavo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Eugenio Derbez llega a la 34ª edición anual de los Premios del Sindicato de Productores (PGA) en el Beverly Hilton. Eugenio Derbez

Dalílah Polanco expuso supuesta infidelidad de Eugenio Derbez años atrás