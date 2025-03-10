Valentino Lázaro arremetió contra reconocido presentador de TV y no se guardó nada, ¿qué dijo?

Durante estos días, el influencer Valentino Lázaro ha estado en la mira por diversas opiniones que ha dado acerca de la ruptura sentimental entre la modelo Karina García y el cantante Andrés Altafulla.

¿Cuál es el conflicto que hay entre Valentino Lázaro y el periodista Santiago Vargas?

Lázaro se puso del lado de Karina García en el sentido de que tildó de "aprovechado" a Altafulla y justificó que no fue responsable afectivamente, ya que reprochó el hecho de que el artista no habría hablado por 15 días con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025.

Sin embargo, a esto se sumó un integrante más, se trata del periodista y presentador de entretenimiento Santiago Vargas, quien es sus redes sociales apareció diciendo que Valentino habría dicho mentiras en torno a la relación que hubo entre García y Altafulla, ya que el comunicador social dijo que él mismo vio el teléfono celular del artista barranquillero y no sería cierto que no hablaron por dos semanas seguidas.

Él es el periodista Santiago Vargas | Foto del Canal RCN.

Pues bien, parecía que todo había terminado ahí hasta que Valentino se fue en contra de Santiago, pues no se quedó callado y reveló lo qué piensa del host de TV; de hecho, catalogó al presentador de Mañana Express, matutino del Canal RCN, como un "l4mbón".

¿Qué dijo Valentino Lázaro en contra del presentador Santiago Vargas?

En la propuesta de podcast para la que Lázaro trabaja, cuestionaron al polémico creador de contenido, así que él habló 'sin pelos en la lengua'.

"Él se llama Santi que, de hecho, solía ser muy querido conmigo y no me tomo esto personal, así que de antemano te digo que no te tomes personal tampoco mi respuesta. De entrada, hizo unas historias diciendo que yo era un mentiroso... Él (Santiago Vargas) genuinamente considero que para que dejes de ser un intento de influencer, porque a ti te encanta la creación de contenido, puedas saltar de la presentación al contenido, deber ser primero más genuino y segundo dejar de ser tan l4mbón", expresó Lázaro.

La respuesta del influencer desató diversas opiniones en los internautas, unos a su favor y otros en su contra. Esto sería el inicio de una rivalidad, aseguran.