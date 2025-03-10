Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentino Lázaro arremetió contra reconocido presentador de TV y no se guardó nada, ¿qué dijo?

Valentino Lázaro se fue en contra del periodista Santiago Vargas y causó revuelo en los internautas. "Rivalidad", dicen.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Valentino Lázaro, Santiago Vargas
Valentino Lázaro arremetió contra reconocido presentador de TV y no se guardó nada | Foto del Canal RCN.

Durante estos días, el influencer Valentino Lázaro ha estado en la mira por diversas opiniones que ha dado acerca de la ruptura sentimental entre la modelo Karina García y el cantante Andrés Altafulla.

Artículos relacionados

¿Cuál es el conflicto que hay entre Valentino Lázaro y el periodista Santiago Vargas?

Lázaro se puso del lado de Karina García en el sentido de que tildó de "aprovechado" a Altafulla y justificó que no fue responsable afectivamente, ya que reprochó el hecho de que el artista no habría hablado por 15 días con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025.

Sin embargo, a esto se sumó un integrante más, se trata del periodista y presentador de entretenimiento Santiago Vargas, quien es sus redes sociales apareció diciendo que Valentino habría dicho mentiras en torno a la relación que hubo entre García y Altafulla, ya que el comunicador social dijo que él mismo vio el teléfono celular del artista barranquillero y no sería cierto que no hablaron por dos semanas seguidas.

Santiago Vargas
Él es el periodista Santiago Vargas | Foto del Canal RCN.

Pues bien, parecía que todo había terminado ahí hasta que Valentino se fue en contra de Santiago, pues no se quedó callado y reveló lo qué piensa del host de TV; de hecho, catalogó al presentador de Mañana Express, matutino del Canal RCN, como un "l4mbón".

Artículos relacionados

¿Qué dijo Valentino Lázaro en contra del presentador Santiago Vargas?

En la propuesta de podcast para la que Lázaro trabaja, cuestionaron al polémico creador de contenido, así que él habló 'sin pelos en la lengua'.

"Él se llama Santi que, de hecho, solía ser muy querido conmigo y no me tomo esto personal, así que de antemano te digo que no te tomes personal tampoco mi respuesta. De entrada, hizo unas historias diciendo que yo era un mentiroso... Él (Santiago Vargas) genuinamente considero que para que dejes de ser un intento de influencer, porque a ti te encanta la creación de contenido, puedas saltar de la presentación al contenido, deber ser primero más genuino y segundo dejar de ser tan l4mbón", expresó Lázaro.

Artículos relacionados

La respuesta del influencer desató diversas opiniones en los internautas, unos a su favor y otros en su contra. Esto sería el inicio de una rivalidad, aseguran.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano reveló chat con Camilo Méndez Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reveló chat con su nuevo pretendiente tras Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano sorprendió al publicar revelador chat con el cantante Camilo Méndez, con quien es vinculada sentimentalmente.

Westcol despeja dudas: Yina Calderón sí subirá al ring en Stream Fighters 4 Yina Calderón

Westcol asegura que Yina Calderón sí estará en Stream Fighters 4, pese a diferencias

Westcol afirmó que Yina Calderón sí va a participar en el Stream Fighters 4, pese a sus diferencias en reciente stream juntos.

Karina García e Isabella Vargas Karina García

Karina García mostró el carro que le regaló a su hija Isabella Vargas

Así es el lujoso vehículo que le obsequió la influenciadora Karina García a su hija Isabella Vargas tras sus 18 años.

Lo más superlike

Muere la influencer Jacinda Jenkinscer a los 28 años Influencers

Fallece repentinamente influencer a los 28 años: así fue el emotivo homenaje de su madre

La influencer Jacinda Jenkins falleció a los 28 años; su madre compartió un emotivo mensaje en redes para despedir a su hija.

Melissa Gate sorprende con nueva canción. Melissa Gate

Melissa Gate revela nueva colaboración musical ¿Quién es la artista que aparece junto a ella?

Valentina Taguado explica cómo detectar el bombardeo de amor Curiosidades

Valentina Taguado revela las señales del bombardeo de amor y cómo evitar caer en manipulación

MasterChef Celebrity, 10 años MasterChef Celebrity Colombia

La IA predice quién sería el doceavo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Eugenio Derbez llega a la 34ª edición anual de los Premios del Sindicato de Productores (PGA) en el Beverly Hilton. Eugenio Derbez

Dalílah Polanco expuso supuesta infidelidad de Eugenio Derbez años atrás