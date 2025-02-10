WestCol confesó su secreto para soportar a Yina Calderón en plena transmisión en vivo

Hace unos días, la empresaria de fajas Yina Calderón protagonizó una transmisión en vivo con el streamer WestCol. Esto se dio por motivos laborales.

En próximos días, Yina Calderón se enfrentará contra Andrea Valdiri en un evento organizado por WestCol, así que el streamer ha hecho diferentes transmisiones con quienes participarán en el torneo de boxeo.

¿Qué pasó con el stream de Yina Calderón y WestCol?

Yina Calderón no solo habló del enfrentamiento, sino que causó polémica por varias opiniones que dio. Asimismo, se acercó a WestCol y los contenidos se viralizaron.

El streamer intentó comportarse durante la transmisión, mientras que Yina literalmente se desató. Pues bien, WestCol no se quedó callado y reveló lo que tuvo que hacer para aguantar la actitud de la empresaria de fajas.

"Creo que todo el mundo se dio cuenta que el stream de Yina Calderón traspasó fronteras... Se metió por algunas alcantarillas, generó impacto", dijo WestCol.

Yina Calderón se desató en el stream con WestCol | Foto del Canal RCN.

¿Qué tuvo que hacer WestCol para controlarse en el stream con Yina Calderón?

En la opinión del streamer, no le faltó el respeto a nadie y remarcó que es un hombre paciente, pero para poder estar en el mismo espacio con la polémica influenciadora le pidió el favor a su mánager de si podía fum4r.

"Toca decirlo, porque hay gente que está como muy enredada... Antes de ese stream, yo le dije a Carlos (mánager) que yo necesitaba fum4r, parce, pero como una fiera. Yo no puedo hacer ese stream si no estoy así porque voy a perder el control", reveló WestCol.

Respecto a perder el control, el joven antioqueño especificó que no quería entablar una conversación, en este caso con Yina Calderón, y al no estar de acuerdo cambiar el enfoque de la transmisión en vivo.

Yina Calderón expresó que WestCol no la respetó | Foto del Canal RCN.

"Uno conoce a Yina, sabe que es una mujer que habla bastante y que tiene puntos de vista totalmente distintos a mucha gente, por eso dije que ella hable, se exprese, y simplemente voy a escucharla", manifestó.

Para terminar, WestCol comunicó que es evidente que con Yina Calderón no iba a hacer un stream riendo, ya que no tienen confianza y no consideró que le hubiese faltado el respeto.