Karina García sorprende al mostrar cómo su hijo la entrena para su debut en Stream Fighters 4

Karina García, quien hizo parte de La casa de los famosos Colombia 2025, asumirá un nuevo reto fuera de la televisión al participar en el evento de boxeo 'Stream Fighters 4'. Durante sus entrenamientos, un hecho familiar captó la atención: su hijo Valentino fue visto mostrándole algunos movimientos de defensa para el ring.

¿De qué manera Valentino le enseñó técnicas de defensa a Karina García?

En redes sociales se compartió un video donde Valentino, el hijo de Karina García y del cantante de reguetón Smayv, se mostró decidido a respaldar a su madre en el ring. Con apenas 5 años, el pequeño no solo imitó movimientos de defensa, sino que incluso aseguró que estaría dispuesto a “defenderla” en el evento del 18 de octubre.

La modelo acompañó la escena con la frase “Ya tengo quien me defienda”, destacando la complicidad entre ambos. Muchos usuarios resaltaron la ternura del momento, destacando que Karina combina sus preparativos para el combate con su rol de madre.

¿Cuándo será el combate de Karina García en Stream Fighters 4?

El evento 'Stream Fighters 4,' organizado por el streamer colombiano Westcol, se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá. Esta función anual reúne a celebridades del mundo digital en combates de boxeo que generan gran interés en redes sociales.

Karina García será parte de Stream Fighters 4 / (Foto de Freepik)

El reto de Karina García ha llamado especialmente la atención porque, tras su paso por la televisión y los realities, marca su debut en un escenario deportivo de este tipo. Los internautas han manifestado curiosidad por verla asumir este nuevo desafío, pues, destacan que será uno de los enfrentamientos más reñidos de la velada.

¿Con quién se enfrentará Karina García en el ring?

La contrincante de Karina será la influencer mexicana Karely Ruiz, reconocida por su gran alcance en plataformas digitales. El anuncio del enfrentamiento entre ambas fue promocionado como la oportunidad para definir quién de las dos se quedará con el título simbólico de “reina” del evento.

Karina García llegará al ring de Stream Fighters 4 / (Foto del Canal RCN)

En redes sociales, los seguidores ya comenzaron a tomar partido. Mientras unos destacan la disciplina de Karina, otros confían en la experiencia de Karely. La conversación digital crece a medida que se acerca la fecha, consolidando este reto como uno de los momentos más esperados de 'Stream Fighters 4'.