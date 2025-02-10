Ex de Valentino Lázaro revela a Melissa Gate que el influencer se burló del trabajo de su mamá

En una conversación sin filtro compartida en el canal de Youtube de Melissa Gate, Pablo, expareja de Valentino Lázaro, se sinceró sobre los más dolorosos de su relación.

Ex de Valentino Lázaro habla con Melissa Gate sobre una burla hacia su mamá. (Foto Canal RCN)

La dinámica consistía en responder preguntas “picantes” hechas por los seguidores, lo que llevó a Pablo a contar situaciones que, según él, marcaron profundamente el vínculo que tenía con Valentino.

Entre los temas que conversaron, Pablo menciona que más allá de la infidelidad, razón por la que acabaron su relación, lo que más le dolió fue una burla que Valentino hizo hacia su madre por trabajar como empleada doméstica.

“Era burlándose de que mi mamá había trabajado limpiando casas”, le expresó Pablo a Melissa Gate.

Para Pablo, ese gesto fue especialmente hiriente, no solo por el desprecio implícito, sino por la falta de valores y de respeto por parte de Valentino.

Por su parte, Melissa Gate reaccionó con empatía y respaldando a Pablo. Contó que a ella misma le ha tocado trabajar en diferentes oficios, desde limpiar casas hasta ser cajera y mesara en restaurantes, y que nunca ha sentido vergüenza por ello.

Para Melissa Gate lo importante es ganarse la vida de manera honesta y honrada sin importar el tipo de trabajo.

¿Qué motivó el distanciamiento entre Melissa Gate y Valentino Lázaro?

Pablo y Melissa también se refirieron al cambio de actitud que Valentino Lázaro tuvo con la exparticipante de La casa de los famosos. Melissa asegura que Valentino no le caía mal en un principio y que, incluso, admiraba la relación que tenía con Pablo.

Sin embargo, Melissa asegura que Valentino empezó a hablar mal de ella sin ningún motivo. Según sus palabras, Valentino Lázaro habría recibido algún tipo de incentivo para ponerse en contra de ella.

Ambos califican a Valentino Lázaro como una persona falsa y doble cara que se escuda en temas de psicología y salud mental para dañar la imagen de las personas, asegurando que lo hace solo para llamar la atención.

¿Valentino Lázaro está en crisis económica?

Pablo también reveló que Valentino Lázaro estaría travesando una difícil situación financiera, con muchas deudas en sus tarjetas de crédito. Según Pablo, esta presión económica estaría influyendo directamente en su comportamiento impulsivo y contradictorio en las redes sociales.