Laura Barjum celebra el triunfo de su ex contendiente Vanessa Pulgarín en Miss Universe Colombia

Laura Barjum gritó y saltó de emoción al ver coronarse a Vanessa Pulgarín en Miss Universe Colombia, mostrando su apoyo total.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Laura Barjum celebra el triunfo de Vanessa Pulgarín.
Laura Barjum se emociona al conocer que Vanessa Pulgarín es coronada. (Foto Canal RCN)

La modelo, actriz y presentadora, Laura Barjum, reconocida por haber sido señorita Colombia en el año 2017 y finalista en Miss Universo en ese mismo año, protagonizó una emotiva reacción al conocer que Vanessa Pulgarín fue coronada como Miss Universe Colombia.

Laura Barjum exreina de belleza
Laura Barjum se emociona por la victoria de Vanessa Pulgarín en Miss Universe Colombia. (Foto Canal RCN)

A través de una historia compartida en su cuenta de Instagram, Barjum gritó y saltó de la emoción dejando ver su entusiasmo y apoyo incondicional hacia quien fue su compañera y contrincante en el certamen de belleza del año 2017.

La espontaneidad del video conmovió a sus seguidores, quienes destacaron la ausencia de rivalidad entre ambas reinas.

¡Vamos! ¡Vamos! grita con emoción en el video la exreina Laura Barjum

¿Cómo fue la relación entre Laura Barjum y Vanessa Pulgarín en el pasado?

Laura Barjum y Vanessa Pulgarín compartieron en un reinado anterior, en el año 2017. Laura representó al departamento de Magdalena y fue la ganadora de ese certamen, mientras Vanessa, quien representaba a Antioquia, obtuvo el título de virreina nacional. Aunque compitieron por la misma corona, desde entonces, ambas han construido una relación basada en el respeto y en la admiración mutua.

Laura Barjum reacciona efusivamente al triunfo de Vanessa Pulgarín en Miss Universe Colombia.
Laura Barjum muestra su apoyo a Vanessa Pulgarín. (Foto Canal RCN)

¿Qué representa este triunfo para Vanessa Pulgarín?

La coronación de Vanessa Pulgarín como Miss Universe Colombia, marca uno nuevo capítulo en su trayectoria profesional. Después de haber sido virreina nacional, su perseverancia y evolución la llevaron a obtener el título que la proyecta internacionalmente.

Para Laura Barjum, quien compartió con ella aquella experiencia, este logro representa más que una victoria: es la confirmación de que los sueños se cumplen con disciplina, paciencia y autenticidad. Su efusiva reacción no es solo porque su amiga ganó la corona sino también por el recorrido de una mujer que ha sabido esperar su momento.

Lo que fue una competencia entre dos jóvenes reinas, hoy se convierte en una expresión de madurez. Laura Barjum y Vanessa Pulgarín han demostrado que el verdadero triunfo no siempre se mide en coronas, sino en el respeto por quienes comparten un mismo sueño.

