WestCol arriesga sus dientes con drástica decisión, ¿qué se mandará a hacer?

A WestCol no le importan las consecuencias de lo que dijo que hará con sus dientes naturales.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
WestCol
WestCol arriesga sus dientes con drástica decisión | Foto de la IA.

Uno de los influencers que actualmente causa revuelo con sus declaraciones es Luis Fernando Villa Álvarez, conocido en las plataformas digitales como WestCol. El joven antioqueño hace transmisiones en vivo en donde sus palabras generan controversia.

¿Por qué molestan a WestCol con sus dientes?

WestCol ha venido sonando por distintas razones. Aparte de que es el exnovio de Aida Victoria Merlano, también es el organizador de un evento que se llama Stream Fighters en el que reconocidos rostros de internet se encuentran en un ring de boxeo.

Sumado a lo anterior, algo por lo que se ha venido mencionando al streamer es por su aspecto físico, ya que ha recibido halagos porque para varios está más "simpático". Pese a esto, las críticas tampoco desaparecen.

Lo anterior porque una de las críticas que más permean sobre WestCol tienen que ver con sus dientes. Para un par, la dentadura del influenciador es predominante y por eso lo molestan.

Pues bien, en una reciente transmisión, el antioqueño dio a conocer que tomará cartas en el asunto, puesto que será drástico con el objetivo de "mejorar" el aspecto de sus dientes.

Dientes
A WestCol lo critican por sus dientes | Foto Freepik.

¿Qué hará WestCol con sus dientes?

Según WestCol, él es consciente de que tiene dientes grandes. Por lo tanto, tomará la decisión de decirle a su odontóloga de confianza que le lime la dentadura.

Sí, tal como se mencionó, el streamer buscará disminuir el tamaño de sus dientes naturales sin importarle las consecuencias, ya que aseguró que él está construyendo su futuro, tiene dinero y puede hacerlo.

"Mis dientes originales aunque sean grandes los valoro, pero ahorita yo le dije a la doctora que si es posible me los lime... No me importa, si es posible límeme todos esos dientes y déjeme sin dientes originales. Yo voy a tener money (dinero) toda mi vida y para eso estoy trabajando", sentenció WestCol.

Asimismo, el streamer comunicó que la doctora le respondió que si se manda a limar los dientes significa que debe tener diseño de sonrisa para siempre, algo que él aceptó sin tener en cuenta las complicaciones para un futuro.

