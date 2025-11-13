Westcol aparece con exnovia de la Liendra y los vinculan sentimentalmente

El streamer Westcol y la influenciadora Luisa Castro, exnovia de la Liendra, causaron revuelo en redes sociales luego de mostrarse juntos en Las Vegas.

¿Porqué vinculan a Westcol y Luisa Castro?

Los creadores de contenido se dejaron ver juntos en una transmisión en vivo y en sus redes sociales luego de que ambos fueran invitados por parte de una reconocida marca a realizar un recorrido por el desierto junto a otros grandes influenciadores como Mario Ruiz, Sebastián Villalobos, Carolina Picorios, entre otros.

Los dos compartieron y realizaron tiktoks juntos, razón por la que miles de fanáticos no tardaron en opinar al respecto y detallar la gran pareja que harían.

Muchos sugirieron que deberían darse la oportunidad de un romance, pues estaban a la par para ser pareja.

Sin embargo, los dos se mostraron como amigos sin dar señales de un posible romance.

Cabe destacar que, la más reciente relación que se le conoció a Westcol fue con la cantante Valka y a Luisa Castro fue el cantante Reykon, la cual mantuvieron en su gran mayoría en total privacidad.

¿Por qué Westcol y Luisa Castro están juntos en Las Vegas?

Los influenciadores se encuentran en este lugar debido a que ambos fueron invitados a los Latin Grammy, que se llevarán a acabo en la noche de este jueves 13 de noviembre, donde premiarán a los mejores de la industria de la música.

Luisa Castro fue invitada como creadora de contenido como publicidad de los premios, mientras que Westcol es uno de los nominados al estar presente con la W sound y su canción "La Plena" con Beéle y Ovy On The Drums.

Por el momento los dos siguen disfrutando de su soltería y de este evento tan importante para la industria de la música.

Los fanáticos siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre ellos y con la esperanza de que pueda surgir un nuevo amor entre ellos dos, destacando lo mucho que les gustaría verlos juntos, aunque algunos pocos han señalado que no les agradaría que fueran pareja.