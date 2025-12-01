Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Viralizan icónica frase de Melissa Gate tras llorar en La casa de Alofoke: lo califican de “karma”

Viralizan icónica frase de Melissa Gate tras llorar en La casa de Alofoke por el comportamiento de sus compañeros.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La frase de Melissa Gate tras llorar en La casa de Alofoke que todos llaman “karma”
La icónica frase de Melissa Gate que encendió las redes tras su llanto en La casa de Alofoke. (Foto Canal RCN).

La llegada de Melissa Gate al reality de República Dominicana, La casa de Alofoke, ha estado marcada por diferentes momentos que ya son virales en redes sociales, entre esos el reciente quiebre que tuvo la influenciadora colombiana tras ser víctima de diversas bromas y enfrentamientos con sus compañeros.

¿Por qué Melissa Gate rompió en llanto en La casa de Alofoke?

Vale la pena destacar que Melissa Gate fue una de las participantes más recientes en ingresar a La casa de Alofoke. Sin embargo, su llegada no pasó desapercibida por la polémica. Con la participación de Mariana Zapata, con quien rompió su amistad por temas de dinero, Melissa tuvo su primer encuentro tenso dentro del reality.

Melissa Gate en La casa de Alofoke
Melissa Gate rompe en llanto en La casa de Alofoke/Canal RCN

A partir de ese momento, varios compañeros le hicieron saber que no estaban contentos con su llegada, cuestionando su actitud frente a las cámaras, sus icónicas frases y su forma de ser.

Además, algunos participantes se reunieron para jugarle una pesada broma: con varios instrumentos musicales, se acercaron a su cama y la despertaron con una fuerte algarabía.

Melissa Gate
Melissa Gate no aguantó más y rompió en llanto en La casa de Alofoke: varios se unieron en su contra | Foto del Canal RCN.

Este tipo de situaciones hicieron que Melissa Gate rompiera en llanto frente a otros concursantes, quienes intentaron consolarla por todo lo que había vivido en los pocos días que llevaba dentro del reality.

¿Cuál es la icónica frase de Melissa Gate que es viral en redes tras su llanto en La casa de Alofoke?

A raíz de este episodio, en redes sociales se viralizó una frase que Melissa Gate realizó durante su paso por La casa de los famosos Colombia, en la que expresaba que todo lo malo que les pasaba a las personas eran consecuencias de sus propios actos.

Pues muchos compararon su situación actual con lo que ella, junto a otros participantes, le hicieron vivir a Karina García dentro de La casa de los famosos Colombia, calificando así la situación de “karma”.

“Si de algo te sirve, todo lo malo que te está pasando es porque es tú culpa, tú lo provocaste, tú lo buscaste, no te victimices, y no culpes a los demás por cosas que tú trajiste, feliz día”

