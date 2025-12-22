Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Violeta Bergonzi reveló el secreto de su éxito profesional: “No pierdo el tiempo en pendejadas”

Violeta Bergonzi sorprendió en redes al compartir cómo organiza su vida entre la televisión, la cocina y la maternidad.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Violeta Bergonzi le responde con contundencia a un seguidor.
Violeta Bergonzi responde con contundencia en redes sociales. (Foto Canal RCN)

La presentadora Violeta Bergonzirespondió con contundencia a la pregunta de un seguidor sobre su éxito profesional y personal y la respuesta causó revuelo.

Violeta Bergonzi dio las razones de su éxito profesional.
Violeta Bergonzi dio las razones de su éxito profesional y personal. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

La creadora de contenido y ganadora de MasterChef Celebrityen su edición de 10 años hizo la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

¿Qué respondió Violeta Bergonzi cuando le preguntaron sobre ser mamá, presentadora y chef al tiempo?

En la interacción, un seguidor le preguntó cómo hace para ser mamá, presentadora y chef, a lo que Violeta respondió con firmeza que no pierde el tiempo en “pendejadas”, que trabaja duro y que se ocupa de sus hijos gracias a que es una persona muy ordenada y siempre le da importancia a sus prioridades.

“No pierdo el tiempo en pendejadas”, escribió Violeta Bergonzi en su publicación.

Desde que se coronó como ganadora de MasterChef Celebrity, la carrera de Bergonzi tomó un giro llamativo.

Su paso por el reality no solo le dio visibilidad en el mundo del entretenimiento, sino que también le abrió puertas en la cocina profesional, donde ha sido invitada a eventos culinarios y ferias gastronómicas.

Esa exposición la ha sabido aprovechar para diversificar su presencia en medios y redes sociales.

Artículos relacionados

¿Violeta Bergonzi tiene un programa de entrevistas en redes sociales?

Violeta no se limitó a la televisión tradicional, sino que expandió su alcance hacia el mundo digital.

En sus redes sociales, además de compartir su vida diaria, Violeta creó un programa propio de entrevistas en el que invita a personalidades de distintos ámbitos.

La dinámica es sencilla pero atractiva: conversar mientras cocinan juntos. Hoy, su nombre se asocia tanto con la gastronomía como con la conducción de programas, lo que la convierte en una figura polifacética

Violeta se muestra como una mujer que no pretende ser perfecta, sino alguien que trabaja con constancia y que sabe priorizar.

Esa sinceridad es la que ha generado empatía y admiración entre sus seguidores, quienes ven en ella un ejemplo de cómo se puede triunfar en distintos frentes sin dejar de lado la vida personal.

Artículos relacionados

Por otra parte, durante la misma dinámica, Violeta habló también sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado.

La presentadora aseguró que no los oculta ni le da pena hablar de ellos, pues considera que forman parte de su proceso personal y de la manera en que cuida su imagen.

Violeta Bergonzi explica como hace con sus responsabilidades.
Violeta Bergonzi explica como hace con sus responsabilidades de mamá y su vida profesional. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hijo de Karina García irrumpe en el mundo del modelaje Karina García

Hijo de Karina García sorprende y debuta oficialmente como modelo | VIDEO

Valentino, el hijo menor de Karina García siguió sus pasos y debutó oficialmente como modelo infantil.

Alexa Torrex rompió el silencio acerca de lo que opina su familia de su compromiso: esto dijo La casa de los famosos

Alexa Torrex rompió el silencio acerca de lo que opina su familia de su compromiso: esto dijo

Participante de La casa de los famosos Colombia se sinceró acerca de la opinión de su familia tras su propuesta de matrimonio.

Yina Calderón confirma otra operación estética Yina Calderón

Yina Calderón confesó que se realizará una nueva intervención estética muy pronto

Yina Calderón reveló que muy pronto se someterá a una nueva intervención estética para mejorar polémica parte de su cuerpo.

Lo más superlike

Camilo y Evaluna compartieron una emotiva reflexión sobre la paternidad Camilo

Camilo y Evaluna compartieron detalles de sus novenas navideñas en casa

Descubre la reflexión de Camilo y Evaluna en la sexta puerta de su novena sobre ser luz cuando todo parece oscuro.

Muere la periodista y presentadora Margiory Fiaschi. Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Muere reconocida presentadora tras enfrentar una enfermedad cerebral

Las de siempre- actriz de masterchef celebrity Las de siempre

¿Quién es la finalista de MasterChef Celebrity 2025 que actuará en Las de siempre?

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn