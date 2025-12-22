Violeta Bergonzi reveló el secreto de su éxito profesional: “No pierdo el tiempo en pendejadas”

La presentadora Violeta Bergonzirespondió con contundencia a la pregunta de un seguidor sobre su éxito profesional y personal y la respuesta causó revuelo.

Violeta Bergonzi dio las razones de su éxito profesional y personal. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido y ganadora de MasterChef Celebrityen su edición de 10 años hizo la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

¿Qué respondió Violeta Bergonzi cuando le preguntaron sobre ser mamá, presentadora y chef al tiempo?

En la interacción, un seguidor le preguntó cómo hace para ser mamá, presentadora y chef, a lo que Violeta respondió con firmeza que no pierde el tiempo en “pendejadas”, que trabaja duro y que se ocupa de sus hijos gracias a que es una persona muy ordenada y siempre le da importancia a sus prioridades.

“No pierdo el tiempo en pendejadas”, escribió Violeta Bergonzi en su publicación.

Desde que se coronó como ganadora de MasterChef Celebrity, la carrera de Bergonzi tomó un giro llamativo.

Su paso por el reality no solo le dio visibilidad en el mundo del entretenimiento, sino que también le abrió puertas en la cocina profesional, donde ha sido invitada a eventos culinarios y ferias gastronómicas.

Esa exposición la ha sabido aprovechar para diversificar su presencia en medios y redes sociales.

¿Violeta Bergonzi tiene un programa de entrevistas en redes sociales?

Violeta no se limitó a la televisión tradicional, sino que expandió su alcance hacia el mundo digital.

En sus redes sociales, además de compartir su vida diaria, Violeta creó un programa propio de entrevistas en el que invita a personalidades de distintos ámbitos.

La dinámica es sencilla pero atractiva: conversar mientras cocinan juntos. Hoy, su nombre se asocia tanto con la gastronomía como con la conducción de programas, lo que la convierte en una figura polifacética

Violeta se muestra como una mujer que no pretende ser perfecta, sino alguien que trabaja con constancia y que sabe priorizar.

Esa sinceridad es la que ha generado empatía y admiración entre sus seguidores, quienes ven en ella un ejemplo de cómo se puede triunfar en distintos frentes sin dejar de lado la vida personal.

Por otra parte, durante la misma dinámica, Violeta habló también sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado.

La presentadora aseguró que no los oculta ni le da pena hablar de ellos, pues considera que forman parte de su proceso personal y de la manera en que cuida su imagen.