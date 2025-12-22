Violeta Bergonzi revela sin filtros qué procedimientos estéticos tiene: “No los oculto”

La reciente ganadora de MasterChef Celebrity, Violeta Bergonzi, abrió un espacio de interacción con sus seguidores a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta personal de Instagram, donde suma miles de seguidores.

¿Qué dijo Violeta Bergonzi sobre ser madre?

En esta dinámica, la presentadora respondió inquietudes sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional, dejando varias revelaciones que llamaron la atención de los usuarios.

Durante la dinámica, Bergonzi abordó temas que iban desde sus hábitos de entrenamiento hasta decisiones personales relacionadas con la maternidad.

Sus respuestas estuvieron acompañadas de imágenes y breves mensajes que permitieron conocer más sobre su manera de pensar y las decisiones que ha tomado en su vida.

Violeta Bergonzi habla de sus procedimientos estéticos sin tapujos. (Foto: Canal RCN)

Una de las preguntas que más interés generó entre sus seguidores estuvo relacionada con la maternidad.

Al respecto, Violeta Bergonzi confesó que siempre quiso ser madre, y quiso acompañar esta afirmación con una fotografía recordando un momento en su infancia en la que aparece luciendo un vestido blanco presuntamente de su bautismo.

¿Cuántos procedimientos estéticos se ha hecho Violeta Bergonzi?

Otro de los temas recurrentes durante la dinámica fue su rutina física, la presentadora siempre es elogiada por su belleza y su figura.

Ante las preguntas sobre cómo entrena, Violeta Bergonzi explicó que cuenta con entrenador personal y que sigue las indicaciones que le dan.

“Tengo entrenador personal, yo solo hago caso”, escribió, dejando claro que su preparación física está guiada no solo por profesionales, sino que además es muy juiciosa haciendo ejercicio.

Violeta también compartió que suele entrenar todos los días cuando su agenda se lo permite; de lo contrario, lo hace dos días, según su disponibilidad. “Hago mi mayor esfuerzo por lograr ir”, expresó.

Asimismo, Bergonzi respondió de forma abierta a las inquietudes sobre cuáles y cuántos procedimientos estéticos se ha hecho.

Ante la pregunta de si era natural, aclaró Violeta que sí se ha realizado procedimientos estéticos y que no se arrepiente ni las oculta.

En su respuesta, especificó que se ha practicado: “cirugía de senos y una lipectomía”.

Y, por supuesto, en la misma dinámica de preguntas habló sobre su paso por MasterChef, donde dejó claro que fueron los días más felices que ha tenido.