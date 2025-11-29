Violeta Bergonzi presumió el lujoso regalo que aún conserva de su ex: "de resto nada"

El triunfo de Violeta Bergonzicomo ganadora de MasterChef Celebrity 2025, sigue siendo tema de conversación en redes sociales, sin embargo, recientemente hubo un tema que también causó interés y es el hecho de que revelara que aún conserva un lujoso obsequio que le hizo su expareja.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado destapó verdad sobre su supuesta atracción por Claudia Bahamón, ¿qué dijo?

¿Cuál es el lujoso objeto que Violeta Bergonzi aún conserva de su expareja?

Todo ocurrió en medio de una dinámica que hizo la presentadora durante su paso por RCN Radio en la gira de medios que se encuentra cumpliendo. Allí, anunció que realizaría la dinámica del bolso, esto con el fin de mostrar qué es lo que lleva al interior en su día a día.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

No obstante, antes de dar inicio a la actividad, se tomó unos segundos para hacer una especificación sobre el mencionado bolso.

Artículos relacionados Karol G Karol G y Feid dejan nuevas pistas sobre su relación: ¿se casaron o se separaron?

"Empecemos por aclarar que esta es una hermosa cartera Louis Vuitton que me dio mi ex y me dejó pues buenos recuerdos como este de resto nada", dijo entre risas la ganadora de la décima temporada.

Posteriormente, Bergonzi bromeó al decirles a quienes planearon la dinámica, que eran una "boleta", pues a su criterio debieron avisarle que iba exponer las pertenencias que llevaba en su cartera.

Este es el lujos regalo que Violeta conserva de su ex. Foto | Canal RCN.

¿Qué tiene Violeta Bergonzi al interior de su bolso?

Dicho esto, la exparticipante de la cocina más importante del mundo, procedió a revelar sus objetos personales.

En primer lugar sacó un aceite hidratante, luego una cámara digital, su billetera, también unos llaveros para obsequiarles a sus seguidores, una hoja que firmó para recibir su kit de ollas de MasterChef, alcohol, pastillas y unos particulares stickers con su rostro que llevó con el fin de pegarle en la piel de sus fans.

Violeta Bergonzi presumió el regalo que conserva de su expareja. Foto | Canal RCN.

¿Quién es el esposo de Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef Celebrity 2025?

Actualmente, Violeta goza de un matrimonio estable con Hernando Luque, quien es ingeniero civil, empresario y fundador de proyectos como una cadena de hoteles en Bogotá, y una red de barberías que ha venido creciendo en distintas zonas de la ciudad.

Cabe señalar que Violeta Bergonzi se casó por lo civil con Hernando a principios de 2023, y hoy en día han logrado conformar un hermoso hogar junto a sus dos hijos, Alicia y Hernando.