Violeta Bergonzi inicia el año con un notable cambio de imagen y un emotivo mensaje: así luce

Violeta Bergonzi cautiva en redes sociales al mostrar su nuevo look acompañado de un mensaje lleno de esperanza.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Violeta Bergonzi arranca el año con cambio de look.
Violeta Bergonzi inicia el 2026 con un nuevo color de pelo. (Foto Canal RCN)

La presentadora Violeta Bergonziempezó el 2026 con drástico cambio de imagen y un emotivo mensaje reflexivo en su cuenta de Instagram.

Violeta Bergonzi emociona a sus seguidores.
Violeta Bergonzi emociona a sus seguidores con su mensaje de inicio de año. (Foto Canal RCN)

¿Qué mensaje dejó Violeta Bergonzi en su video de inicio de 2026?

La ganadora de MasterChef Celebrity compartió un video con un vestido brillante en el que le expresa a su comunidad digital mediante un mensaje donde les desea que las cosas que lleguen este año sean mejores de lo que esperan.

Además, lució un nuevo color de cabello que fue resaltado en los comentarios del video.

“Vamos a abrir el libro. Sus páginas están en blanco. Vamos a poner sobre ellas palabras nosotros mismos. El libro se llama Oportunidad y su primer capítulo es Día de Año Nuevo”, escribió Violeta Bergonzi en su publicación.

¿Qué procedimiento estético se realizó Violeta Bergonzi en el rostro?

Hace unos días, Violeta causó revuelo al mostrar un procedimiento estético que se realizó en la cara.

Con humor, confesó que no le duele el tratamiento en sí de aplicarse Botox, sino mirarse al espejo y descubrir arrugas o la mirada cansada.

También advirtió a su audiencia sobre los riesgos de acudir a lugares poco confiables o dejarse tentar por precios demasiado bajos.

La presentadora insistió en que este tipo de procedimientos deben realizarse en lugares certificados y con especialistas, pues de lo contrario las personas pueden poner en riesgo su salud.

Bergonzi buscó generar conciencia entre sus seguidores sobre la importancia de informarse antes de someterse a cualquier tratamiento estético.

En medio de sus publicaciones, también compartió cómo organiza su rutina diaria para mantener un equilibrio entre lo laboral y lo personal.

Según explicó, la clave está en la disciplina y en evitar comparaciones con los demás, enfocándose en sus propios proyectos y en el tiempo de calidad con su familia.

Asimismo, Violeta le respondió a sus seguidores sobre si su apariencia era completamente natural.

La presentadora aclaró que sí se ha sometido a procedimientos estéticos y que no siente la necesidad de ocultarlos ni mucho menos arrepentirse.

Violeta detalló que en su caso se ha practicado un procedimiento en su busto y una lipectomía, intervenciones que, según explicó, forman parte de decisiones personales que asumió con responsabilidad y que hoy comparte sin reservas.

Violeta Bergonzi impacta en redes.
Violeta Bergonzi impacta en redes al mostrar sus retoques estéticos en el rostro. (Foto Canal RCN)
