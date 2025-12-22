Violeta Bergonzi impactó al mostrar que se aplicó botox en el rostro: así quedó

En las últimas horas, Violeta Bergonzi,quien se convirtió en la reciente temporada de MasterChef Celebrity, captó la atención en redes sociales tras revelar el momento exacto en el que se aplicó botox en su rostro.

Artículos relacionados Diomedes Díaz Así quedó la tumba de Diomedes Díaz tras su reciente remodelación en Valledupar

¿Qué se hizo Violeta Bergonzi en el rostro? Así quedó

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida presentadora acumula miles de seguidores, apareció una vez más para compartir detalles de su vida, en esta oportunidad para presumir qué se hizo una intervención estética con la que busca mejorar la apariencia de piel.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio se pronuncia antes de su intervención en el corazón: "Todo va a estar bien"

"Hoy vengo con varios consejos, el primer consejo es no hacerle caso a los maridos, mi esposo por ejemplo me dice que yo no necesito botox, ¿sabes por qué no necesito botox? porque tengo botox, si no pusiese botox "necesitiese botox", pero como me lo pongo, no lo necesito", dijo la ganadora de la décima temporada del reality de concina del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

Según lo mostró y lo comentó la expresentadora de Buen día Colombia, el mencionado procedimiento facial no le duele, pues aseguró con evidente tono de broma que, lo que en realidad sí le duele, es verse frente al espejo con arrugas y la mirada caída.

Así quedó Violeta Bergonzi tras aplicarse botox en el rostro. Foto | Canal RCN.

¿Cómo quedó Violeta Bergonzi tras aplicarse botox en la cara?

Segundos más tarde, la exparticipante continuó con otra recomendación dirigida hacia los internautas, especialmente a sus seguidoras, pues les insistió en no hacerles caso a esas amigas que las llevan aplicarles el botox en donde cuesta 300 mil o 500 mil pesos colombianos, pues fiel a su humor aseguró que lo que el están aplicando es "cualquier cochinada", pues según ella, ese no alcanza a ser el valor del frasco en el que lo venden.

Violeta Bergonzi se aplicó botox en el rostro, así quedó. Foto | Canal RCN.

Así mismo, Bergonzi les dijo que no pueden llegar a donde su doctora con este procedimiento mal puesto por estar improvisando en garajes y clínicas de dudosa procedencia, pues señaló que para obtener los resultados esperados deben acudir a lugares como en el que ella se encuentra.

En los videos que la también exreina de belleza compartió por medio de sus historias, se puede apreciar con lujo de detalle cómo es intervenida por la médica especialista en este tema, en donde se alcanzan a ver las marcas que van quedando luego de que las aguj4as entren en la piel.