Violeta Bergonzi enfrenta una crítica en redes sociales con una respuesta que se volvió viral

Violeta Bergonzi se ha convertido en una figura que no solo destaca por su talento en la cocina, sino también por su carácter firme y su estilo para enfrentar las críticas.

Violeta Bergonzi responde con humor a las críticas sobre su rostro. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Viral Mueren las gemelas Alice y Ellen Kessler: querían morir juntas

La presentadora, que actualmente forma parte del top 5 de MasterChef Celebrity Colombia, protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral por la forma en que respondió a una seguidora que cuestionó su apariencia física.

¿Qué fue lo que dijo la seguidora y cómo reaccionó Violeta Bergonzi?

Una internauta decidió enviarle un mensaje privado a Violeta a través de Instagram, señalando que las proporciones de sus orejas y fosas nasales no eran simétricas.

Lejos de ignorar el comentario, la presentadora optó por compartir públicamente la crítica, acompañada de la fotografía de perfil de la seguidora con un mensaje irónico que generó una ola de reacciones.

“En serio existen mujeres así…En cambio, a mí me pareces perfecta y hermosa”, escribió Violeta Bergonzi en su publicación.

Además, en su publicación, Violeta expresó su incredulidad ante el hecho de que existan mujeres que se dediquen a criticar el físico de otras.

Su reacción fue aplaudida por decenas de usuarios, quienes aplaudieron su temple y sentido del humor.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León reapareció en redes tras fractura en su pie: aclaró rumores de amputación

¿Cómo avanza Violeta en MasterChef Celebrity Colombia?

Mientras tanto, en la cocina de MasterChef Celebrity, Violeta continúa demostrando que su talento va más allá de las cámaras.

Tras superar varios retos exigentes, se consolidó como una de las cinco semifinalistas del reality, junto a Carolina Sabino, Valentina Taguado, Michelle Rouillard y Alejandra Ávila.

Todas ellas han recibido las filipinas que las acreditan como las mejores cocineras de esta edición, dejando el top 5 conformado exclusivamente por mujeres.

La competencia se encuentra en su etapa decisiva y el canal RCN ya confirmó que el gran final se emitirá el próximo 25 de noviembre.

Violeta, que ha sabido combinar estrategia, técnica y creatividad en sus platos, se perfila como una de las favoritas del público.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado fue captada bailando con un misterioso cantante, ¿de quién se trata?

La respuesta de la presentadora a la crítica que recibió en redes sociales es una muestra más de su estilo firme y ese humor agudo que la caracteriza.

Violeta Bergonzi no solo enfrentó el comentario con elegancia, sino que lo transformó en una oportunidad para reflexionar sobre la empatía entre mujeres.