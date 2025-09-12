Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Video viral de una abuela bailando en la mitad de Feid y Ryan Castro

Una mujer de la tercera edad fue la envidia de las fans de Feid y Ryan Castro, con quienes bailó muy a gusto en medio de los dos.

Feid y Ryan Castro bailando con una abuela
El baile viral de Feid y Ryan Castro con una abuela en Medellín. (AFP/ David Becker-AFP/ Dimitrios Kambouris)

El pasado 7 de diciembre, fecha en la que se celebra el ‘Día de velitas’ en Colombia, el artista paisa, Feid, llevó alegría a sus fanáticos en Medellín, pues hizo un concierto sorpresa y gratuito, en el cual tuvo invitados de lujo.

¿A quiénes llevó Feid a su concierto gratuito en Medellín?

Feid llegó al sector de Buenos Aires en Medellín, en donde celebró con los habitantes de la zona el ‘Día de velitas’, pues ya había hecho la invitación a través de redes sociales preguntándoles a sus seguidores ¿quién quería encender velitas con él?

Por su puesto, esta invitación emocionó a todos sus seguidores paisas, quienes llegaron con mucha emoción al lugar y conocer a su artista favorito, quien, como gesto de agradecimiento, quiso compartir esta fecha importante junto a ellos.

Sin embargo, Feid no llegó solo, él llevó a varios refuerzos que generaron emoción y prendieron la fiesta en ese sector paisa, pues en tarima, Salomón contó con la compañía de Silvestre Dangond, Ryan Castro, Jhay P, Ñejo, los hermanos Aicardi y entre otros.

¿Por qué Feid no llevó a Karol G en su concierto en el día de velitas?

La abuela que desató envidia al bailar entre Feid y Ryan Castro
La abuela que puso a bailar a Feid y Ryan Castro en el Día de Velitas. (AFP/ Ethan Miller )

La ausencia de Karol G en el concierto de Feid en Medellín generó muchas dudas, pues los internautas y seguidores de los artistas están cada vez más convencidos de que posiblemente, su relación habría llegado a su fin.

Mientras Feid celebraba el día de velitas con sus seguidores y otros artistas, Karol G estrenaba ‘La Premiere’ a nivel mundial. Precisamente, el video oficial de su colaboración con Salomón, ‘Verano Rosa’, no estuvo en el estreno junto a los demás videos musicales.

¿Cuál es el video de una abuela bailando con Feid y Ryan Castro?

En la celebración del ‘Día de velitas’, Feid no solo cantó vallenato junto a Silvestre Dangond, también, pasó un momento agradable con sus seguidores sin excepción alguna, pues hasta bailó con los adultos mayores.

El baile viral de una abuela con Feid y Ryan Castro en Medellín
La abuela que desató envidia al bailar entre Feid y Ryan Castro. (AFP/ Rich Fury)

Precisamente, en redes sociales se ha viralizado un video de una abuela bailando muy feliz en la mitad de Feid y Ryan Castro, por eso, la mujer despertó la envidia de miles de fanáticas de los artistas, quienes desearían haber estado en su lugar.

En el clip, se ve cómo la abuela baila “en sándwich” con los dos artistas, pero lo que más se destaca, es la emoción con la que lo hace, mientras los dos artistas se ríen y también disfrutan del momento.

