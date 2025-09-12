Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Video que expone a La Jesuu pasada de copas en República Dominicana, ¿qué hizo?

La Jesuu fue expuesta por la hija de Karina García, quien reveló lo que hizo en República Dominica tras pasarse de copas.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La Jesuu dejó un viral momento al aparecer pasada de copas en pleno amanecer
La Jesuu amanece pasada de copas y el video causa furor en redes. (Foto: Canal RCN)

El pasado lunes 8 de diciembre, las colombianas, Karina García y La Jesuu estuvieron de fiestas en República Dominicana, en compañía de la cantante Yailin, la más viral y también, estuvo Isabella Vargas, hija de la paisa.

Las mujeres revelaron en sus historias de Instagram lo bien que la pasaron junto a sus amigas y entre otros detalles, mostraron cómo fue el resultado de la gran noche de chicas.

¿Quién estuvo el encuentro entre Karina García y Yailin, la más viral?

A través de sus historias en Instagram, la cantante, Yailin, la más viral, reveló cómo fue su encuentro con la colombiana, Karina García, con quien ya estaban agendadas para pasar una noche de chicas en República Dominicana.

En el clip se ve cómo Yailin llega por Karina y se dan un fuerte abrazo de reencuentro, pues la última vez que estuvieron juntas fue en octubre en Bogotá, luego de que la artista acompañara a la influenciadora al ring de Stream Fighters 4.

¿Qué hicieron Yailin, la más viral, Le Jesuu y Karina García en República Dominicana?

La colombiana y la dominicana fueron la sensación en redes sociales tras su reencuentro, pero no estuvieron solas, estuvieron con la Isabella Vargas, hija de Karina, también con La Jesuu y la creadora de contenido Katy Cardona.

El video que muestra lo pasada de copas que terminó La Jesuu
La Jesuu dejó un viral momento al aparecer pasada de copas. (Canal RCN)

Juntas, se encontraron con la chica reality conocida como La Piry y todas se fueron a una discoteca en República Dominicana, en donde disfrutaron de una noche de fiesta y de copas, tanto que vieron el amanecer juntas tras salir de la fiesta.

¿Cuál es el video de La Jesuu pasada de copas en República Dominicana?

La hija de Karina García, Isabella Vargas, publicó en sus historias de Instagram el vlog de lo que vivieron en la noche del lunes festivo y detalló varios momentos de su noche de chicas.

El divertido estado de La Jesuu al estar tan pasada de copas
El video que muestra lo pasada de copas que terminó La Jesuu. (Foto: Canal RCN)

Allí, la joven dejó ver claro que no la pasaron para nada mal y que, entre la música y el baile, también hubo varias copas y como resultado, La Jesuu protagonizó un divertido momento.

Isa reveló que luego de salir de la disco y ver el amanecer juntas, salieron a comer algo y que, además, La Jesuu estaba sobreviviendo en medio de tantas copas que tomó, pues sus ojos mostraban que no estaba en sus cinco sentidos.

Así miso, el divertido clip se escuchaba que las amigas de La Jesuu le cantaron la famosa canción infantil “Buenos días, amiguitos”, pero ella en medio de su estado, no podía ni pronunciar una sola palara, pero al menos sonreía.

