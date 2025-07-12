Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Jesuu recibe lluvia de halagos tras lucir un traje rojo

La creadora de contenido Valentina Ruiz sorprendió con un atuendo muy decembrino.

Daniela Morales
La Jesuu habla de maternidad y sorprende con la cantidad de hijos que quiere
La Jesuu (Foto Canal RCN).

Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu y recordada por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, volvió a ser tendencia en redes sociales.

La creadora de contenido publicó una fotografía en la que aparece frente al espejo usando un traje rojo, lo que despertó múltiples reacciones de sus seguidores, quienes no tardaron en elogiar su apariencia y estilo.

La Jesuu cuenta cuántos hijos desea tener y cómo ve su futuro
La Jesuu (Foto Canal RCN).

La imagen compartida por la influenciadora muestra una escena sencilla: ella posando frente al espejo con un traje rojo ajustado. La elección del color y la forma del atuendo hicieron que la publicación destacara rápidamente entre sus seguidores.

Muchos usuarios comentaron que el traje resaltaba su figura y coincidía con la estética que La Jesuu suele presentar en su contenido.

La participación de sus seguidores fue inmediata. En pocos minutos, la publicación comenzó a acumular reacciones y comentarios positivos, lo que demuestra que la influenciadora mantiene una fuerte presencia en redes.

¿Cómo está la Jesuu actualmente?

Los mensajes en la publicación se centraron en elogiar su apariencia y su seguridad frente a la cámara. Los usuarios destacaron el estilo del atuendo y comentaron que el color rojo le favorece.

Además, algunos recordaron su paso por el programa de telerrealidad, mencionando que desde entonces ha mostrado una evolución en su imagen y en la forma en que maneja sus redes sociales.

¿Qué ha pasado con La Jesuu tras La casa de los famosos Colombia?

La respuesta del público no solo refleja apoyo, sino también el interés constante por su contenido. La Jesuu se ha mantenido activa y su nombre continúa siendo parte de la conversación en temas de entretenimiento y vida digital.

Cada publicación que realiza tiene un impacto notable en su audiencia, lo que confirma que su presencia sigue siendo relevante.

¿Cuál es la historia de La Jesuu?
La Jesuu. (Foto del Canal RCN)

Además de los elogios, algunos seguidores hicieron una observación adicional: al haber sido publicada en el día del 7 de velitas, varios se preguntaron si el traje rojo sería el elegido por la creadora de contenido para celebrar esta fecha tradicional en Colombia.

