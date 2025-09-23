Video de Regio Clown genera dudas tras ser hallado sin vida junto a B-King en México

Tras varios días reportados como desaparecidos, los artistas B-King y Regio Clown fueron encontrados sin vida en México, en un hecho que ha causado conmoción tanto en sus familias como entre sus seguidores.

La noticia fue confirmada ayer por las autoridades mexicanas, quienes identificaron los cuerp0s de las dos víctimas. Según los reportes, fueron hallados desmembrad0s junto a un mensaje firmado por un cartel mexicano.

El fallecimiento de los artistas generó tristeza y consternación, ya que muchos aún mantenían la esperanza de encontrarlos con vida. Tras conocerse el hecho, tomó relevancia un video publicado días antes por el DJ colombiano Regio Clown, el cual ha generado múltiples interpretaciones entre sus seguidores.

¿Qué dijo Regio Clown en un video publicado una semana antes de su muerte?

Una semana antes de ser hallado sin vida, el DJ colombiano Regio Clown compartió un video en sus redes sociales que, tras su fallecimiento, ha cobrado un nuevo significado para muchos de sus seguidores.

En la grabación, el artista hizo una profunda reflexión sobre la vida, los aprendizajes y la importancia de mantenerse alerta.

El mensaje comenzó con un tono de gratitud. Regio Clown aseguró que agradecía a Dios por todas las bendiciones recibidas, como la salud, el trabajo y el amor, pero también por las situaciones negativas que, según él, enseñan lecciones importantes y recuerdan que la vida no siempre es justa.

“Gracias infinitas a Dios, por la salud, el trabajo, el amor, por todas las cosas positivas, pero también por las negativas, que nos enseñan cada día que no siempre la vida es justa”, expresó el artista.

Más adelante, el artista se refirió a las personas que, a su juicio, aparentan tener buenas intenciones, pero que en realidad persiguen intereses propios. Advirtió sobre la necesidad de estar atentos todos los días a estas actitudes, ya que muchas veces los engaños se presentan disfrazados de sonrisas y gestos de bondad.

“Y también nos enseña que no todas las personas vienen con buenas intenciones, siempre hay que estar todos los días atentos a situaciones que nos pueden poner en riesgo, como tener al lado a personas que se maquillan de una cara de bondad, pero al final estas personas buscan un beneficio propio”, agregó.

Finalmente, destacó cómo la soledad había jugado un papel importante en su vida, pues le permitió identificar energías negativas. En su video, dejó ver que la experiencia de convivir consigo mismo lo había fortalecido y le había enseñado a detectar cuándo una persona no traía consigo intenciones sinceras.

“Muchas veces la mentira viene disfrazada de sonrisas, tenemos que estar alerta. Aprendan de la soledad. Yo conviví mucho rato con mi soledad, eso me enseñó a estar alerta para identificar esas energías que son las causantes de que muchas de estas cosas no se den”, comentó en el video.

Este video, que en su momento pasó desapercibido para muchos, ahora se ha convertido en motivo de debate. Varios de sus seguidores lo ven como un mensaje cargado de presagios o advertencias, lo que ha aumentado el misterio en torno a su fallecimiento.

¿Qué decía el mensaje encontrado en el lugar de fallecimiento de B-King y Regio Clown?

De acuerdo con medios mexicanos, junto a los cuerpos desmembrados se encontró un narcomensaje firmado presuntamente por La Familia Michoacana, uno de los grupos del crimen organizado más conocidos en el país.

El mensaje fue encontrado junto a los artistas fallecidos. (Foto FreePik)

“Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”, decía el mensaje.

Según la jerga mexicana, el término “chapulines” podría referirse a personas que cambian de bando o son desleales. Las menciones a “encargados y vendedores” se interpretaría como una advertencia dirigida a quienes manejan puntos de venta de sustancias en la región.

La presencia de este escrito refuerza la hipótesis de la participación de dicho cartel en el crimen, según información confirmada por la Fiscalía mexicana.