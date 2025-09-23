Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así celebró Maleja Restrepo el cumpleaños de Tatán Mejía antes de la partida de su padre

Maleja Restrepo pasó de celebrar en un avión el cumpleaños de Tatán Mejía a despedir a su padre en Bogotá.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Maleja Restrepo le celebra el cumpleaños a Tatán Mejía
Maleja Restrepo sorprendió a Tatán Mejía en pleno vuelo por su cumpleaños. (Foto: Canal RCN)

El pasado 22 de septiembre, la presentadora Maleja Restrepo decidió sorprender a su esposo, el motociclista Tatán Mejía, durante un viaje en avión.

¿Cómo le celebró Maleja Restrepo el cumpleaños a Tatán Mejía?

Mientras el deportista trabajaba en su computador, ella le quitó los audífonos para que escuchara el anuncio del piloto, quien informó a todos los pasajeros que ese día estaban celebrando el cumpleaños de Sebastián Mejía.

“Hoy celebramos el cumpleaños de Sebastián Mejía”, se escucha al piloto

La reacción de Tatán, que pasó de la sorpresa a la timidez, fue registrada en un video que Maleja compartió en TikTok, donde tiene más de dos millones de seguidores.

En la grabación se escucha a la presentadora celebrando con entusiasmo, mientras él sonríe con discreción.

El clip fue acompañado con la frase: “Un penoso vs una escandalosa. Feliz vida a lo mejor de la mía”, escribió Maleja Restrepo.

Sin duda la reacción del deportista de sorpresa generó una ola de comentarios de los seguidores de la pareja quien suele compartir momentos chistosos, familiares en redes sociales.

Una usuaria escribió: “Me encanta que le da pena y a la vez le gusta que lo hagas”, a lo que Maleja respondió con un “más lindo”.

¿De qué murió el padre de Maleja Restrepo tras el cumpleaños de Tatán?

Sin embargo, la celebración se vería opacada tras conocerse en la mañana de este 23 de septiembre la triste noticia del fallecimiento del padre de Maleja, Ramiro de Jesús Restrepo.

La presentadora compartió en sus redes sociales un mensaje en el que relató cómo vivió sus últimos instantes a su lado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de Occidente, en Bogotá.

En su publicación escribió: “Le besé su mano, luego su cabeza y me fui dejando un pedazo de mi alma en la cama 59 de la UCI”.

Aunque no se han revelado las causas específicas de la muerte, se conoció que permaneció bajo constante atención médica y que, pese a los esfuerzos del equipo de profesionales, no fue posible estabilizarlo.

La presentadora recibió mensajes de apoyo y condolencias de colegas y seguidores, quienes la acompañaron en este momento de despedida.

