Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Video de La Segura minutos antes de su nueva intervención estética

La Segura reveló que estaría a minutos de su intervención estética y reveló detalles de cuáles serían estos cambios en su cuerpo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La Segura, a minutos de su nueva intervención estética
La Segura se prepara para su intervención estética. (Foto: Canal RCN)

En junio, la famosa creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2024, Natalia Segura, habría revelado que se sometería a algunos procedimientos estéticos y este viernes 31 de octubre, esto sería una realidad.

Artículos relacionados

¿Cuál es el procedimiento estético al que se somete La Segura?

El jueves 30 de octubre, La Segura confirmó que sí se realizará una intervención estética, pues a través de una publicación del médico encargado en el procedimiento, reveló qué se haría exactamente.

En su “tuneada”, como ella misma lo dice, se someterá a cambios en su zona abdominal, su zona trasera y así mismo, el profesional intervendrá en sus músculos para una reconstrucción, para así definir su cuerpo.

Artículos relacionados

En el mismo video, el especialista explica cómo intervendrá en cada zona del cuerpo de la creadora de contenido, quien no dudó en dejar ver cómo luce su cuerpo antes del procedimiento.

La influencer se sintió segura al dejarse ver tal cual es y, de hecho, el médico explicó que ella al someterse al retiro de material plástico en una zona específica de su cuerpo, cambió por completo la armonía de su parte trasera.

La Segura sorprende con video previo a su nueva transformación
El video con el que La Segura anunció su nueva intervecnión. (Foto: Canal RCN)

¿Cuáles son las intervenciones a las que se ha sometido La Segura?

Esta no sería la primera vez que La Segura pasa por las manos de un profesional, pues la creadora de contenido ha sido abierta al hablar del tema y ha revelado lo que se ha hecho en su cuerpo.

Desde 2017, hasta ahora, Natalia confesó que se ha sometido a procedimientos estéticos en su pecho, parte abdominal y así mismo, en la papada.

Artículos relacionados

En 2022, la influencer fue noticia debido a que tuvo que recurrir a un proceso para retirar una sustancia dañina en su cuerpo, resultado de una intervención a la que se sometió para aumentar su parte trasera.

¿Cuál es el video de La Segura minutos antes de su intervención estética?

En horas de la mañana de este viernes 31 de octubre, La Segura publicó un video alistándose “antes de su tuneada”, pues como es de costumbre, comparte con sus seguidores su rutina de maquillaje y revela su outfit.

La Segura comparte su último video antes de su intervención estética
La Segura se prepara para su intervecnión estética. (Foto: Canal RCN)

En esta ocasión, quiso grabar contenido antes de dirigirse al centro médico para estar informándole todos los detalles a sus seguidores.

Minutos más tarde, la influencer grabó una historia para su cuenta de Instagram en donde reveló que ya estaba en la camilla canalizada con las respectivas sustancias para el procedimiento y escribió: “ahora sí, amigas. Bye”, anunciando que estaría a minutos de su intervención.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025. Melissa Gate

Melissa Gate habría lanzado pulla a reality de Karina García y Yina Calderón: "no están soportando"

En sus recientes historias, Melissa Gate aseguró estar lista y prepara para su participación en el reality llamado La casa de Alofoke.

Las hermanas Calderón reviven la pelea de Stream Fighters Yina Calderón

Las hermanas de Yina Calderón se disfrazan de Andrea Valdiri y recrean su pelea

Las hermanas de Yina Calderón hicieron una parodia de la pelea de la empresaria con Andrea Valdiri en Stream Fighters 4.

Mariana Pajón revela el género de su bebé en un tierno video Mariana Pajón

Mariana Pajón lució un curioso disfraz de halloween a pocos días de dar a luz

La campeona olímpica Mariana Pajón mostró su avanzado embarazo en una tierna sesión de Halloween junto a su esposo Vincent Pelluard.

Lo más superlike

Listado de países que está prohibido o restringido Halloween Curiosidades

¿En qué países, como Francia, está prohibido celebrar Halloween? Estas son las razones

Algunos países prohíben Halloween por religión, cultura o seguridad; conoce dónde no se celebra la fecha.

Recomendaciones para Halloween Halloween

Recomendaciones para disfrutar Halloween con los niños

Daddy Yankee y Don Omar Daddy Yankee

Daddy Yankee reveló que él buscó a Don Omar para reconciliarse: "pude decirle perdóname"

Ricardo Vesga, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Ricardo Vesga rompió el silencio sobre lo que piensa de Violeta en MasterChef: "Es como Carla Giraldo"

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada