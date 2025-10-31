Video de La Segura minutos antes de su nueva intervención estética

En junio, la famosa creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2024, Natalia Segura, habría revelado que se sometería a algunos procedimientos estéticos y este viernes 31 de octubre, esto sería una realidad.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso presentador de televisión sale del clóset a sus 54 años: "esto es algo que no se escoge"

¿Cuál es el procedimiento estético al que se somete La Segura?

El jueves 30 de octubre, La Segura confirmó que sí se realizará una intervención estética, pues a través de una publicación del médico encargado en el procedimiento, reveló qué se haría exactamente.

En su “tuneada”, como ella misma lo dice, se someterá a cambios en su zona abdominal, su zona trasera y así mismo, el profesional intervendrá en sus músculos para una reconstrucción, para así definir su cuerpo.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón tuvo su primer conflicto en "La mansión de Luinny": la producción intervino

En el mismo video, el especialista explica cómo intervendrá en cada zona del cuerpo de la creadora de contenido, quien no dudó en dejar ver cómo luce su cuerpo antes del procedimiento.

La influencer se sintió segura al dejarse ver tal cual es y, de hecho, el médico explicó que ella al someterse al retiro de material plástico en una zona específica de su cuerpo, cambió por completo la armonía de su parte trasera.

El video con el que La Segura anunció su nueva intervecnión. (Foto: Canal RCN)

¿Cuáles son las intervenciones a las que se ha sometido La Segura?

Esta no sería la primera vez que La Segura pasa por las manos de un profesional, pues la creadora de contenido ha sido abierta al hablar del tema y ha revelado lo que se ha hecho en su cuerpo.

Desde 2017, hasta ahora, Natalia confesó que se ha sometido a procedimientos estéticos en su pecho, parte abdominal y así mismo, en la papada.

Artículos relacionados La Segura La Segura rompió el silencio sobre los procedimientos estéticos que se realizaría

En 2022, la influencer fue noticia debido a que tuvo que recurrir a un proceso para retirar una sustancia dañina en su cuerpo, resultado de una intervención a la que se sometió para aumentar su parte trasera.

¿Cuál es el video de La Segura minutos antes de su intervención estética?

En horas de la mañana de este viernes 31 de octubre, La Segura publicó un video alistándose “antes de su tuneada”, pues como es de costumbre, comparte con sus seguidores su rutina de maquillaje y revela su outfit.

La Segura se prepara para su intervecnión estética. (Foto: Canal RCN)

En esta ocasión, quiso grabar contenido antes de dirigirse al centro médico para estar informándole todos los detalles a sus seguidores.

Minutos más tarde, la influencer grabó una historia para su cuenta de Instagram en donde reveló que ya estaba en la camilla canalizada con las respectivas sustancias para el procedimiento y escribió: “ahora sí, amigas. Bye”, anunciando que estaría a minutos de su intervención.