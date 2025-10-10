Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura rompió el silencio sobre los procedimientos estéticos que se realizaría

La Segura reveló a través de las redes que ya casi se “tuneará” su cuerpo, respondiendo a las especulaciones de sus seguidores.

La Segura reveló detalles sobre sus futuros procedimientos estéticos
La Segura habría revelado cuáles intervenciones se haría: (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido, Natalia Segura, conocida en las redes sociales como La Segura, rompió el silencio y de manera divertida reveló si se someterá a intervenciones estéticas.

¿Qué dijo La Segura al revelar si se sometería a intervenciones estéticas?

A través de sus historias en Instagram, La Segura reveló si ya se ha sometido a procedimientos en su cuerpo, pues quiso darles respuestas a sus seguidoras, quienes creen que la influencer ya se ha hecho sus arreglitos.

En medio de su jocosidad, la creadora de contenido hizo un video con un audio viral en redes y escribió: “todas pensando que ya me había tuneado. Aún no, mi reina hermosa, pero ya casi”.

Con este contexto, Natalia posó frente a la cámara y con gestos y mímicas, habría revelado qué se haría, pues pasó las manos por su cintura y su parte trasera del cuerpo; lo que indicaría en qué zonas se haría las intervenciones.

La Segura habría confesado qué procedimientos se haría
La Segura reveló cuáles retoque se haría en su cuerpo. (Foto: Canal RCN)

Aunque no se comprende si la creadora de contenido hizo el video revelando si en realidad sí se sometería a algún retoque, le dejó claro que no se ha realizado nada para cambiar su apariencia.

¿La Segura se ha sometido a algún procedimiento estético?

La creadora de contenido habla sin filtro sobre las situaciones cotidianas de su vida y así mismo ha revelado situaciones personales y privadas sobre ella, como, por ejemplo, si se ha realizado intervenciones en su cuerpo.

Para los últimos años en los que La Segura ha ganado mayor reconocimiento, ella misma ha confesado abiertamente los procedimientos a los que se ha sometido y desde 2017, ha venido revelando que se sometió a una intervención en su pecho, parte abdominal y así mismo, en la papada.

La segura reveló las intervenciones a las que se sometería
La Segura detalló con gracia cuáles serían las intervenciones que se haría. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, en 2022, la creadora de contenido fue noticia cuando tuvo que someterse a un proceso para retirar una sustancia dañina en su cuerpo, producto de una intervención ala que se sometió para aumentar su parte trasera.

¿La Segura ya había revelado con tiempo que se iba a someter a cambios físicos?

En el mes de junio de este año, La Segura ya había puesto en aviso a sus seguidores sobre sus intervenciones estéticas y confesó que “usaría la ciencia médica” para sus retoques, por lo que relató con detalle qué se haría.

De acuerdo con la creadora de contenido, ella ya había asistido a un especialista para revisar cómo se veía estéticamente su parte trasera del cuerpo y el doctor le dijo que debía tener grasa para rellenar y no ponerse algún elemento que pudiera afectarla.

Con emoción, la influencer dijo en ese entonces que ya podría seguir la sugerencia del especialista y realizarse su procedimiento, sin embargo, al parecer, desde ese mes, hasta ahora (octubre), estaría planeando cuándo entrará al quirófano para hacerse sus retoques.

