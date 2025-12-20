Vicky Berrío sorprendió con nueva imagen tras su regreso al After de La casa de los famosos 2026
Vicky Berrio volverá a presentar el After de La casa de los famosos Colombia 2026 junto a Karen Sevillano, y renovó su imagen.
Vicky Berrío dejó a todos en shock tras presumir su renovada imagen en redes sociales, justo tras confirmar su esperado regreso como presentadora del After de La casa de los famosos 2026, junto a la influenciadora Karen Sevillano.
¿Cómo luce Vicky Berrío después de confirmar su regreso al After de La casa de los famosos?
Tras el éxito del After de La casa de los famosos Colombia, Vicky Berrío y Karen Sevillano volverán a presentar la sección que puso a vibrar a los televidentes en 2025. Tras el anuncio, la comediante presumió por medio de sus redes sociales un impactante cambio de imagen con el que se llevó todas las miradas.
Con un llamativo video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Vicky Berrio enseñó un cambio de imagen en el que decidió lucir su cabello rubio completamente ondulado, además de un maquillaje bastante llamativo con el que resaltó aún más el color azul de sus ojos.
La presentadora se mostró encantada con el resultado al asegurar que lucía perfecta ante sus ojos, opinión que fue apoyada por sus seguidores, quienes reaccionaron en redes sociales con comentarios positivos.
"¿Qué tal la belleza de mujer? Dios mío que mujer tan linda, por qué estoy tan perfecta, señor, qué es esto. Basta Dios, basta", mencionó Vicky mientras presumía su nuevo look.
Sin duda, este nuevo look promete ser uno de los más comentados por los fanáticos, quienes ahora esperan con ansias verla brillar nuevamente en el After de La casa de los famosos.
¿Cuándo iniciará La casa de los famosos Colombia 2026?
El próximo lunes 12 de enero las puertas de la casa más famosa del mundo abrirán sus puertas para recibir a un grupo de participantes que fueron elegido por el público y otros directamente por El Jefe de La casa de los famosos Colombia.
La cita es a las 8 p.m. por medio de la pantalla chica y la app del Canal RCN, en donde podrás acceder desde cualquier dispositivo. Hasta el momento estos son los participantes que ingresarán a La casa de los famosos Colombia 2026:
- Nicolás Arrieta (Elegido por votación)
- Alexa Torres (Elegida por votación)
- Tebi Bernal(Elegido por votación)
- Luisa Cortina (Elegida por votación)
- Eidevin López (Elegido por votación)
- Lorena Altamirano (Elegida por votación)
- Maiker Smith (Elegido por votación)
- Yuli Ruiz (Elegida por votación)
- Manuela Gómez (Confirmada por El Jefe)
- Campanita(Confirmado por El Jefe)
- Johanna Fadul (Confirmada por El Jefe)
- Marilyn Patiño (Confirmada por El Jefe)
- Juanse Laverde (Confirmado por El Jefe)
- Alejandro Estrada (Confirmado por El Jefe)