Vicky Berrío se casa: le propusieron matrimonio inmersa en el mar

Así fue la efusiva reacción de Vicky Berrío tras comprometerse en matrimonio.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Vicky Berrío en matrimonio
Vicky Berrío recibió propuesta de matrimonio/Canal RCN

La comediante Vicky Berrío sorprendió a sus miles de fanáticos al revelar que contraerá matrimonio con su pareja Edison Boniek.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio a Vicky Berrío?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió un carrusel con videos y fotografías de lo que fue su compromiso.

Vicky Berrio se casa pronto

En las imágenes se ve cuando ambos se sumergen en el mar para hacer buceo, donde Vicky se muestra feliz por la experiencia señalando lo mucho que le gusta el mar, pues siente que dentro de este está más cerca a Dios.

Posteriormente, es sorprendida con un letrero de "¿Te quieres casar conmigo?", a lo que ella se le ve emocionada nadando y dándole el "sí, acepto".

¿Cómo reaccionó Vicky Berrío tras su compromiso?

Según señaló la exparticipante de MasterChef Celebrity jamás se imaginó que una inmersión en el mar se iba a convertir en el momento más inolvidable de su vida.

Vicky Berrío recibe romántica propuesta de matrimonio

"Gracias amor por hacer de este momento algo tan mágico y tan nuestro. Acepto seguir compartiendo mi vida contigo, acepto mas risas , más retos y más sueños juntos. Amo lo que somos, Amo nuestra historia y amo la vida que nos espera. Las personas cercanas que me conocen, saben lo que esto significa para mí", escribió.

Destacó lo bonito que se siente que alguien quiera pasar el resto de sus días junto a ella y ese sentimiento sea recíproco.

Concluyó destacando cuánto ama a su prometida y lo agradecida que está de tenerlo a su lado.

Asimismo, Vicky Berrío mostró el lujoso anillo de compromiso, mostrándolo muy feliz y orgullosa.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la propuesta de matrimonio a Vicky Berrío?

Miles de seguidores reaccionaron al compromiso de la humorista llenándola de felicitaciones y buenos deseos en la nueva etapa de su relación, además destacaron lo romántica que fue la propuesta y lo mucho que les gustó su genuina reacción.

Cabe destacar que, debido a la diferencia de edad entre la famosa pareja recibieron algunas críticas, pero demostraron que eso no es impedimento en su relación.

