Verónica Giraldo, hermana de Karol G, comparte detalles de su intervención estética: ¿qué se hizo?

Veronica Giraldo, conocida como Verotips y hermana de la cantante Karol G, mostró a través de su cuenta de Instagram como va su recuperación tras ser intervenida quirúrgicamente durante varios días.

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, muestra su recuperación tras una intervención estética. (Foto Canal RCN)

Según la publicación de la creadora de contenido y empresaria de maquillaje, se encuentra muy bien de salud y recuperándose satisfactoriamente de una reconstrucción de músculo en su pecho.

Asimismo, la hermana de Karol G, complementó con una segunda historia donde les dice a sus seguidores que una vez este mas recuperada les contará todos los detalles de la intervención estética con más calma.

“Cuando esté super recuperada, hablaré de este tema”, expresó Verotips en su historia de Instagram.

¿Quién es Verónica Giraldo?

Verónica Giraldo Navarro tiene actualmente 34 años y no es solamente conocida por ser la hermana de la cantante de reguetón Karol G, sino también por crear contenido y tener una empresa de maquillaje que se ha ido consolidando tanto en el mercado como en las redes sociales donde ya supera el millón de seguidores.

¿Karol G tocará en el Festival Coachella?

Por su parte, Karol G sigue haciendo historia al ser la primera colombiana en encabezar uno de los espectáculos principales del Festival Coachella del próximo año.

Según confirmó en sus redes oficiales el Coachella Valley Music and Arts Festival,el evento tendrá lugar el 10, 11 y 12, así como el 17, 18 y 19 de abril de 2026, y los tres artistas principales serán Sabrina Carpenter, Justin Bieber y ‘La Bichota’ Karol G.

El evento se realizará en el Empire Polo Club, de Indio, ciudad del estado de California, donde cada año, desde 1999, se realiza el Festival de Coachella. La boletería para el evento rondaría los dos millones y medio de pesos.