Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín comparte mensaje previo a Miss Universo 2025: ¿dónde ver la gala de coronación?

Vanessa Pulgarín envió emotivo mensaje previo a la gala de coronación de Miss Universo 2025.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El mensaje de agradecimiento de Vanessa Pulgarín previo a la gala de coronación de Miss Universo 2025.
Vanessa Pulgarín comparte emotivo mensaje antes de la gala de Miss Universo 2025. (Foto: AFP)

Vanessa Pulgarín sorprendió al compartir un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram que rápidamente se llenaron de elogios y me gustas, y las acompañó con un revelador mensaje de agradecimiento previo a la gala de coronación de Miss Universo 2025.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje compartió Vanessa Pulgarín previo a Miss Universo 2025?

La representante de Colombia en Miss Universo 2025 publicó en su cuenta de Instagram unas fotografías luciendo un vestido largo en tonos dorado y rojo, acompañado de zapatos altos, cabello suelto y grandes aretes.

La publicación incluyó un mensaje de agradecimiento para el diseñador colombiano que construyó el impresionante vestido.

Artículos relacionados

"Todavía tengo el corazón en la garganta de lo feliz que me siento. Qué energía tan bonita, qué momento tan único”.

Además, le reconoció el tiempo y la dedicación con la que se inspiró al hacer este atuendo:

El mensaje de agradecimiento de Vanessa Pulgarín previo a la gala de coronación de Miss Universo 2025.
Vanessa Pulgarín comparte emotivo mensaje antes de la gala de Miss Universo 2025. (Foto: Buen día, Colombia)

“Mariano Fernández creó esta hermosura en tan poco tiempo y sé que fueron muchas horas sin dormir, pero al final el resultado fue precioso”

Y, por último, Vanessa Pulgarín dejó un emotivo mensaje lleno de esperanza y con la admiración por su experiencia en Miss Universo 2025.

“Me sentí llena de ese amor como con el que se trabajó. Gracias por soñar conmigo en este camino", escribió Pulgarín.

Por supuesto que los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. Frases como “Miss universo, perfecta” o “Vane con toda, ¡estamos orgullosos de ti! Dejaron ver sin duda el apoyo en medio de su participación en el certamen internacional.

¿Dónde ver la gala de coronación de Miss Universo 2025, y la participación de Vanessa Pulgarín?

Vanessa Pulgarín ha mostrado en estos días varios de sus atuendos, incluyendo los que usó en el preliminar de Miss Universo, en los que, por supuesto, ha dejado a más de uno sin aliento gracias a su espectacular figura.

Artículos relacionados

Además, de ganarse el cariño del público y de los jueces al posicionarse como una de las favoritas del certamen internacional que se realizará este 21 de noviembre en Tailandia.

¿En Colombia, se puede ver y a qué hora es? Por supuesto que la gala final de coronación de Miss Universo se podrá ver en Colombia, sin embargo por la diferencia horaria la transmisión se hará desde las 8 de la noche de este 20 de noviembre de 2025.

Los seguidores podrán seguir la transmisión en vivo por Canal RCN y la app del canal, además del canal oficial de YouTube de Miss Universe, donde también se muestran grabaciones de desfiles previos.

El mensaje de agradecimiento de Vanessa Pulgarín previo a la gala de coronación de Miss Universo 2025.
Vanessa Pulgarín comparte emotivo mensaje antes de la gala de Miss Universo 2025. (Foto: Buen día, Colombia)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Turbay

Paola Turbay reveló cuál personaje rechazó interpretar en ‘Yo soy Betty, la fea’

Paola Turbay ha contado en medio de una entrevista para Canal RCN el personaje que no pudo aceptar en 'Yo soy Betty, la fea'.

Nataly Umaña tras críticas Nataly Umaña

Nataly Umaña recuerda cómo vivió su separación “estaba muerta en vida”

Nataly Umaña confesó que su separación y la presión tras La casa de los famosos Colombia la llevaron a reencontrarse con su esencia y reconstruirse desde adentro.

Ella es Ximemua, creadora de contenido que Andy Rivera presentó como su novia Andy Rivera

Así lucía la nueva novia de Andy Rivera antes de ser influencer

Xime Mua compartió un video con su abuelo en el que reveló detalles desconocidos de su niñez, su fallido intento de ser modelo y nuevos rumores sobre su vida.

Lo más superlike

Pirlo reaccionó a respuesta de Blessd Blessd

Pirlo reaccionó a la tiradera de Blessd y así se le burló: "¿cómo vas a hacer eso?"

El artista Pirlo no tardó en reaccionar a la respuesta que le hizo el artista Blessd.

Claudia Bahamón se pronunció tras la eliminación de Pichingo en MasterChef: “Eres tremendo” Claudia Bahamón

Claudia Bahamón se pronunció tras la eliminación de Pichingo en MasterChef: “Eres tremendo”

Participante de Miss Universo sorprende en pasarela al aparecer con su traje de pescado Miss Universo

Participante de Miss Universo sorprende en pasarela al aparecer con su traje de pescado

En pleno concierto en Estados Unidos, Ángela Aguilar le hizo un reclamo a Christian Nodal Christian Nodal

Christian Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso de Latin Grammy

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?