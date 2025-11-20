Vanessa Pulgarín comparte mensaje previo a Miss Universo 2025: ¿dónde ver la gala de coronación?

Vanessa Pulgarín sorprendió al compartir un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram que rápidamente se llenaron de elogios y me gustas, y las acompañó con un revelador mensaje de agradecimiento previo a la gala de coronación de Miss Universo 2025.

¿Qué mensaje compartió Vanessa Pulgarín previo a Miss Universo 2025?

La representante de Colombia en Miss Universo 2025 publicó en su cuenta de Instagram unas fotografías luciendo un vestido largo en tonos dorado y rojo, acompañado de zapatos altos, cabello suelto y grandes aretes.

La publicación incluyó un mensaje de agradecimiento para el diseñador colombiano que construyó el impresionante vestido.

"Todavía tengo el corazón en la garganta de lo feliz que me siento. Qué energía tan bonita, qué momento tan único”.

Además, le reconoció el tiempo y la dedicación con la que se inspiró al hacer este atuendo:

Vanessa Pulgarín comparte emotivo mensaje antes de la gala de Miss Universo 2025. (Foto: Buen día, Colombia)

“Mariano Fernández creó esta hermosura en tan poco tiempo y sé que fueron muchas horas sin dormir, pero al final el resultado fue precioso”

Y, por último, Vanessa Pulgarín dejó un emotivo mensaje lleno de esperanza y con la admiración por su experiencia en Miss Universo 2025.

“Me sentí llena de ese amor como con el que se trabajó. Gracias por soñar conmigo en este camino", escribió Pulgarín.

Por supuesto que los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. Frases como “Miss universo, perfecta” o “Vane con toda, ¡estamos orgullosos de ti! Dejaron ver sin duda el apoyo en medio de su participación en el certamen internacional.

¿Dónde ver la gala de coronación de Miss Universo 2025, y la participación de Vanessa Pulgarín?

Vanessa Pulgarín ha mostrado en estos días varios de sus atuendos, incluyendo los que usó en el preliminar de Miss Universo, en los que, por supuesto, ha dejado a más de uno sin aliento gracias a su espectacular figura.

Además, de ganarse el cariño del público y de los jueces al posicionarse como una de las favoritas del certamen internacional que se realizará este 21 de noviembre en Tailandia.

¿En Colombia, se puede ver y a qué hora es? Por supuesto que la gala final de coronación de Miss Universo se podrá ver en Colombia, sin embargo por la diferencia horaria la transmisión se hará desde las 8 de la noche de este 20 de noviembre de 2025.

Los seguidores podrán seguir la transmisión en vivo por Canal RCN y la app del canal, además del canal oficial de YouTube de Miss Universe, donde también se muestran grabaciones de desfiles previos.