Valka preocupa en ‘La casa de Alofoke 2’ tras ser atendida por complicaciones de salud

La cantante colombiana Valka fue retirada temporalmente de ‘La casa de Alofoke 2’ tras presentar un cuadro de salud inesperado.

Valka tuvo un inconveniente en ‘La casa de Alofoke 2’ / (Foto del Canal RCN)

Momentos de preocupación se vivieron en ‘La casa de Alofoke 2’ luego de que Valka, cantante y creadora de contenido colombiana, presentara un problema de salud que alarmó a sus compañeros. Tras no mostrar mejoría, la participante fue atendida por el equipo médico del reality.

¿Qué ocurrió con Valka dentro de ‘La casa de Alofoke 2’?

El episodio tuvo lugar entre la noche del 22 y la mañana del 23 de octubre, cuando varios concursantes notaron que Valka lucía débil y pálida. En un video difundido en redes sociales, se observa a la artista acostada, con los ojos cerrados, mientras sus compañeros solicitan ayuda médica.

Sus compañeros destacaron que la cantante estaba mareada y con dificultad para comer. Ante la persistencia del malestar, el equipo paramédico ingresó a la casa y, tras revisar sus signos vitales, tomaron la decisión de trasladarla fuera del set para garantizarle una atención especializada.

¿Qué causó el problema de salud de Valka en ‘La casa de Alofoke 2’?

Aunque la producción no reveló la causa, varios compañeros mencionaron que Valka ya había afirmado sufrir de amigdalitis con frecuencia. Durante la evaluación médica, los paramédicos confirmaron que presentaba fiebre, un síntoma característico de esa afección, por lo que se sospechó de una posible recaída.

Valka destacó que sufría de amigdalitis con frecuencia / (Foto de Freepik)

El estado de la artista generó preocupación entre los seguidores del reality, quienes han compartido mensajes de apoyo en redes sociales. Aunque, hasta el momento no se ha emitido una declaración médica oficial, los fans esperan que Valka se recupere pronto y pueda reincorporarse a la competencia.

¿Quién es Valka?

Valka, cuyo nombre real es Valeria García, es una cantante y creadora de contenido originaria de Medellín. Su propuesta musical se caracteriza por la versatilidad de sus sonidos y estilos. Su participación en el reality coincidió con el lanzamiento de su álbum “Valkiria”, lo que incrementó el interés por su carrera en redes sociales.

Valka es una artista urbana y creadora de contenido / (Foto del Canal RCN)

Antes de ingresar a “La casa de Alofoke 2”, Valka ya contaba con una sólida comunidad digital gracias a su presencia constante en redes, donde comparte contenido musical y aspectos de su vida cotidiana. Su carisma y cercanía con el público la convirtieron rápidamente en una de las concursantes más comentadas del formato.

Hasta el momento, la producción no ha compartido nueva información sobre su estado de salud, pero los fans permanecen atentos a cualquier actualización sobre su recuperación.

