Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valerie Domínguez enamoró con el crecimiento de su hijo en set de Miss Universe Colombia, el reality

Valerie Domínguez fue acompañada por su hijo Thiago a su trabajo en Miss Universe Colombia, el reality. El niño se llevó el show.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Valerie Domínguez
Valerie Domínguez enamoró con el crecimiento de su hijo en set de Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

La modelo y exreina de belleza Valerie Domínguez volvió a la televisión en el formato del Canal RCN Miss Universe Colombia, el reality.

En esta oportunidad, Valerie hace parte de jurado que califica a las candidatas que aspirar ganarse el reality y, por ende, será enviada a representar a Colombia en Miss Universe, cuyo lugar será en Tailandia.

Artículos relacionados

¿Cómo apareció Valerie Domínguez junto a su hijo en Miss Universe Colombia, el reality?

La también actriz ha estado muy activa en redes sociales compartiendo su experiencia en Miss Universe Colombia, de modo que cada publicación que realiza genera diversas interacciones.

Precisamente, enterneció con fotos en las que no estuvo sola, sino que hasta el set de grabación Domínguez llevó a su hijo Thiago, fruto del amor con su esposo Juan David 'El Pollo' Echeverri.

Valerie Domínguez
Thiago, el hijo de Valerie Domínguez, ya tiene 4 años | Foto del Canal RCN.

"Mi asistente de lujo en el set me dijo en secreto quién es la ganadora. ¿Quién creen?", escribió Valerie Domínguez.

En efecto, en la foto se encuentra la modelo con su hijo de cuatro años de edad, quien la abraza. Además, otro enternecedor momento es un video en el que está Thiago con la presentadora Claudia Bahamón, quien está guiando al pequeño para que hiciera un 'claquetazo' de la producción de Miss Universe Colombia, el reality.

Artículos relacionados

¿Qué comentaron los fans de Thiago, el hijo de Valerie Domínguez?

Por obvias razones, los seguidores e internautas quedaron enamorados con la aparición de Thiago acompañando a trabajar a su mamá. Por ejemplo, Claudia Bahamón escribió: "Cosita preciosa ese hombrecito".

En la misma corriente de ideas, otros mensajes que se pueden interpretar son: "Thiago es todo lo que está bien en esta vida", "La visita más linda en el set", "Fan número uno de Thiago", "Valerie te felicito, tiene un niño muy hermoso".

Valerie Domínguez
Valerie Domínguez fue felicitada por su hijo | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

En conclusión, Thiago tiene su propio club de fans que lo apoyan a través de las redes sociales de su mamá. Y es que el pequeño es catalogado como "todo un personaje", ya que ha demostrado ser un niño muy extrovertido y creativo a la hora de grabar videos junto a sus padres.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Fernando Hoyos se pronunció tras su ausencia en MasterChef y mencionó a Valeria Aguilar. MasterChef Celebrity Colombia

Luisfer Hoyos reaparece tras ausencia en MasterChef y lanza indirecta a Valeria Aguilar: esto dijo

Luisfer Hoyos de Masterchef reaparece tras su ausencia y lanzó una indirecta tras la reciente eliminación de Valeria Aguilar.

Lo que Valentina Taguado llama ñero en redes y rumba Valentina Taguado

Valentina Taguado opinó en ¿qué hay pa’ dañar? qué actitudes considera ‘ñeras’ en las discotecas

Valentina Taguado contó qué actitudes le parecen ñeras en la rumba y entre moteros en ¿Qué hay pa’ dañar?

Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

La drástica petición de los televidentes tras la ausencia de Luis Fernando Hoyos

La ausencia de Luis Fernando Hoyos ha sido objeto de debate en MasterChef Celebrity, pues muchos se han mostrado en desacuerdo con esta situación.

Lo más superlike

Jay Wheeler habló claro: no quiere que las fotos con IA inventen romances que afecten su vida personal. Talento internacional

¿Jay Wheeler es infiel? Fotos junto a sus fans desataron polémica con su esposa

Jay Wheeler pidió respeto tras la viralización de fotos creadas con IA que lo mostraban en falsos romances y afectaron su vida personal.

Quién es la poderosa familia de Miss Universe México, Fátima Bosch Talento internacional

Fátima Bosch: ¿Quién es la poderosa familia de Miss Universo México 2025, tras polémico certamen?

Regalos amigo secreto Viral

¿Qué regalar a mi amigo secreto con poco presupuesto?, la IA revela las mejores opciones

Las canciones favoritas que no paran de sonar en la cárcel de El Buen Pastor Epa Colombia

Estas son las canciones más sonadas entre las reclusas de El Buen Pastor

Valentina Taguado, Luis Fernando Hoyos, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Valentina y Violeta dedicaron plato con pulla a Luis Fernando Hoyos en MasterChef, ¿que no regrese?