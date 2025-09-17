Valerie Domínguez enamoró con el crecimiento de su hijo en set de Miss Universe Colombia, el reality

La modelo y exreina de belleza Valerie Domínguez volvió a la televisión en el formato del Canal RCN Miss Universe Colombia, el reality.

En esta oportunidad, Valerie hace parte de jurado que califica a las candidatas que aspirar ganarse el reality y, por ende, será enviada a representar a Colombia en Miss Universe, cuyo lugar será en Tailandia.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón confesó por qué no publicó nada con Caterin Escobar tras ser eliminada en MasterChef

¿Cómo apareció Valerie Domínguez junto a su hijo en Miss Universe Colombia, el reality?

La también actriz ha estado muy activa en redes sociales compartiendo su experiencia en Miss Universe Colombia, de modo que cada publicación que realiza genera diversas interacciones.

Precisamente, enterneció con fotos en las que no estuvo sola, sino que hasta el set de grabación Domínguez llevó a su hijo Thiago, fruto del amor con su esposo Juan David 'El Pollo' Echeverri.

Thiago, el hijo de Valerie Domínguez, ya tiene 4 años | Foto del Canal RCN.

"Mi asistente de lujo en el set me dijo en secreto quién es la ganadora. ¿Quién creen?", escribió Valerie Domínguez.

En efecto, en la foto se encuentra la modelo con su hijo de cuatro años de edad, quien la abraza. Además, otro enternecedor momento es un video en el que está Thiago con la presentadora Claudia Bahamón, quien está guiando al pequeño para que hiciera un 'claquetazo' de la producción de Miss Universe Colombia, el reality.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Rebeca Castillo, Miss Amazonas, se hizo retoque físico y sorprende con el resultado: así quedó

¿Qué comentaron los fans de Thiago, el hijo de Valerie Domínguez?

Por obvias razones, los seguidores e internautas quedaron enamorados con la aparición de Thiago acompañando a trabajar a su mamá. Por ejemplo, Claudia Bahamón escribió: "Cosita preciosa ese hombrecito".

En la misma corriente de ideas, otros mensajes que se pueden interpretar son: "Thiago es todo lo que está bien en esta vida", "La visita más linda en el set", "Fan número uno de Thiago", "Valerie te felicito, tiene un niño muy hermoso".

Valerie Domínguez fue felicitada por su hijo | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Salomón Bustamante Salomón Bustamante por fin habla sobre su vida amorosa: "Ya no estoy con nadie"

En conclusión, Thiago tiene su propio club de fans que lo apoyan a través de las redes sociales de su mamá. Y es que el pequeño es catalogado como "todo un personaje", ya que ha demostrado ser un niño muy extrovertido y creativo a la hora de grabar videos junto a sus padres.