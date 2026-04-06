Valentino se reencontró con Johanna Fadul y protagonizaron amoroso video

El influenciador Valentino Lázaro y la actriz Johanna Fadul protagonizaron un emotivo reencuentro tras La casa de los famosos Colombia.

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¿Valentino Lázaro y Johanna Fadul lograron dejar sus diferencias atrás?

El creador de contenido Valentino Lázaro tuvo una rivalidad en redes sociales con la actriz Johanna Fadul por algunos comportamientos de la bogotana con los que él no estaba de acuerdo.

Posteriormente se encontraron en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, pero sorpresivamente arreglaron sus diferencias y comenzaron a crear una amistad.

Sin embargo, tras la expulsión de la actriz del reality, donde Valentino no la defendió su amistad quedó en medio de la incertidumbre.

Una vez Valentino Lázaro salió de La casa de los famosos Colombia tras quedar de tercer finalista, los famosos se reencontraron, pero no lograron hablar de lo sucedido hasta ahora.

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¿Valentino Lázaro y Johanna Fadul son amigos?

Recientemente, Beba, exparticipante de La casa de los famosos Colombia cumplió años y en su celebración Valentino Lázaro decidió reunirla con Johanna Fadul, pese a las diferencias que habían entre ellas, las cuales también quedaron en el pasado, según dejaron ver en redes sociales al compartir juntas.

En medio de su reencuentro y de mostrar que decidieron seguir con su amistad afuera del reality, los famosos realizaron un video juntos.

En la grabación se ve a los famosos abrazados y bailando destacando que están hechos para estar los dos juntos.

"Fuimos lo que tuvo que ser", escribió.

Luego de su publicación, lograron miles de corazones y comentarios donde los llenaron de halagos por seguir con su relación pese a lo que se dijeron en el pasado, aunque otros no pudieron ocultar su de acuerdo con dicha amistad.

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Por ahora, se espera que los dos famosos puedan seguir realizando contenido juntos en redes sociales para entretener a sus fanáticos, entre otros proyectos.

Mientras tanto, cada uno sigue disfrutando de su reconciliación y trabajando en sus respectivos proyectos, con los que esperan seguir teniendo grana cogida de sus fieles admiradores que están tan atentos de todo lo que ocurre con ellos.