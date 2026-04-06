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Marlon Solórzano denunció grave ataque de supuesto fandom de un exparticipante de un reality

Marlon Solórzano reveló el ataque que habría recibido de supuesto fandom de un exparticipante de La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Marlon Solórzano hizo fuerte denuncia en redes
La grave denuncia de Marlon Solórzano. (Foto/ Canal RCN)

En horas de la tarde de este jueves 4 de junio, Marlon Solórzano , exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, expuso una denuncia en sus redes con respecto a un supuesto ataque en su contra.

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El modelo que ganó reconocimiento en el programa de la vida en vivo, destacado por su polémica y corta relación con Karina García, pero, después de su salida de la competencia, no quedaron muy bien, porque a él no le gustó lo que vio de ella desde afuera.

De hecho, lo recuerdan por un comentario congelado, en el que fue y llevó un peluche para la modelo paisa y por sus palabras para Altafulla, quien supuestamente era su amigo y aún así se involucró con Karina.

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Sin duda, Marlon se ha convertido en un referente que no olvidan de esta segunda temporada de la casa, porque dicen que se convirtió en un tema que generó gracia entre los internautas.

¿Qué denunció Marlon Solórzano en sus redes sociales?

Marlon Solórzano provocó revuelo en redes sociales, luego de que apareció haciendo una grave denuncia en sus historias sobre un supuesto ataque en su contra.

La grave denuncia de Marlon Solórzano
Marlon Solórzano denunció que lo atacaron. (Foto/Canal RCN)

De acuerdo con lo que escribió en Instagram, es que presuntamente, fue el fandom de un famoso el que lo atacó y preguntó si es que les estaban pagando.

De hecho, cuestionó hasta donde puede llegar el fanatismo de una persona, luego de que le pegaran un chicle en su cabello.

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Así mismo, pidió que pasaran la página, porque para él, la realidad ya fue hace un año.

¿De quién es el supuesto fandom que habría atacado a Marlon Solórzano?

Marlon Solórzano no especificó quiénes eran las personas o el supuesto fandom que lo habrían atacado, pero abrió muchos interrogantes el tocar el tema sobre la realidad, porque esto daría pistas de que se trataría de fanáticos de algún exparticipante.

Marlon Solórzano denunció que lo atacaron
Marlon Solórzano hizo fuerte denuncia en redes. (Foto/Canal RCN)

Pero él no tuvo problemas con nadie, de hecho, su diferencia fue sentimental y solo pasó con Karina García, por eso, muchos se preguntan si fue algún seguidor de ella, pero esto se desconoce.

Así mismo, se desconoce de dónde sacó la teoría, de que se podría tratar de un grupo de seguidores de algún famoso.

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