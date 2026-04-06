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Así luce Mariana Zapata tras días de finalizarse La casa de los famosos Col: ¿ha cambiado?

Mariana Zapata desata una ola de opiniones en redes tras mostrar los cambios que ha tenido después del reality.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así luce Mariana Zapata tras días de finalizarse La casa de los famosos Col: ¿ha cambiado?
¿Cómo luce Mariana Zapata después de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Desde hace varios meses, el nombre de Mariana Zapata se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por ser exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, Mariana generó una gran variedad de opiniones por parte de los internautas por todos los sucesos que presentó durante la competencia y uno de los momentos que más comentarios generó por parte de los internautas fue cuando fue shippeada con Juanda Caribe por todos los sucesos que vivieron dentro de la competencia.

Tras varios días de ser transcurrida La casa de los famosos Colombia, Mariana Zapata compartió una fotografía mediante sus redes en la que sorprendió con su figura en medio de todos los sucesos que tuvo en la competencia.

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¿Cómo luce en la actualidad Mariana Zapata tras finalizarse La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Mariana Zapata generó una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas por todos los sucesos que vivió a lo largo de La casa de los famosos Colombia en la que fue tendencia por las polémicas, estrategias y rivalidades que tuvo con algunas celebridades.

Así luce Mariana Zapata tras días de finalizarse La casa de los famosos Col: ¿ha cambiado?
As´ifue el paso de Mariana Zapata después de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Por su parte, Mariana se ha destacado por mantener informados a sus seguidores acerca de lo que hace en su vida cotidiana, pues, en la actualidad es una de las influenciadoras antioqueñas con gran popularidad mediante las redes sociales.

Con base en esto, Mariana generó una gran variedad de opiniones por parte de los internautas al compartir una fotografía de cómo luce en la actualidad en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores.

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En la fotografía se evidencia que Mariana Zapata ha estado atravesando por un importante momento, en especial, por demostrar que tiene un buen estilo de vida saludable, manteniendo su aspecto físico.

¿Cómo fue el paso de Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Mariana Zapata generó una gran variedad de opiniones por parte de los internautas por todos los sucesos que presentó en la competencia. Uno de los momentos en los que su nombré más resonó fue cuando tuvo una gran cercanía con Juanda Caribe.

Así luce Mariana Zapata tras días de finalizarse La casa de los famosos Col: ¿ha cambiado?
Esta foto compartió recientemente Mariana Zapata en sus redes. | Foto: Canal RCN

Otro de los momentos en los que adquirió gran visibilidad por parte de los internautas fue cuando Mariana presentó algunas diferencias con Beba de la Cruz, quien era su amiga, pero con el paso del tiempo, presentaron algunas diferencias.

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